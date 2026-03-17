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從校園開始減碳！　台南市11校建構氣候友善校園邁向淨零目標

▲台南市推動智慧化氣候友善校園，11所學校導入能源監測系統成果亮眼。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市推動智慧化氣候友善校園，11所學校導入能源監測系統成果亮眼。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為打造永續校園環境，台南市積極推動智慧化氣候友善校園，2025年共有11所學校獲教育部補助，參與「教育部建構智慧化氣候友善校園先導型計畫」，透過智慧科技能源監測與環境教育結合，培養師生永續思維，逐步朝向校園永續與淨零排碳目標邁進，成果豐碩。

▲台南市推動智慧化氣候友善校園，11所學校導入能源監測系統成果亮眼。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，面對全球氣候變遷與淨零排放趨勢，並呼應我國2050年淨零排放政策，氣候變遷與能源轉型已成為當前重要教育課題。推動智慧化氣候友善校園，不僅能落實減碳行動，也有助降低能源消耗與碳排放。市府長期致力於校園節能政策，包含全面汰換LED節能照明設備，從日常中落實減碳，為守護地球環境盡一份心力。

▲台南市推動智慧化氣候友善校園，11所學校導入能源監測系統成果亮眼。（記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝指出，此次參與計畫的學校包括虎山實小、東山國小、文和實小、南安國小、安平國小、文賢國中、左鎮國中、九份子國中小、私立長榮高中、中華醫事科技大學及中信科技大學等11校。各校導入智慧能源監測系統，結合永續課程發展，並依據在地特色推動多元學習。

他進一步說明，各校除運用基礎監測設備進行碳盤查數據蒐集外，也透過物聯網（IoT）進行校園環境監測，並將數據轉化為減碳策略依據，讓師生從實作中理解節能減碳的重要性，落實「永續台灣、環境教育」理念，展現智慧與永續並進的成果。

▲台南市推動智慧化氣候友善校園，11所學校導入能源監測系統成果亮眼。（記者林東良翻攝，下同）

其中，東山國小校長魏稚恩表示，學校透過教師社群盤點校園空間與建築設計，並導入量化工具與智慧監測設備，融入課程與社團活動，引導學生進行資料蒐集與環境觀察，從校園改造到課程設計全面實踐永續理念。

此外，校方也建立班級用水、用電量化指標，規劃節電節水策略，並結合淨零排碳議題作為校園改善依據，讓學生從日常生活中培養環境責任感，逐步打造氣候友善校園，為未來永續發展奠定基礎。

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