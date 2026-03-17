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月租百元！陸25歲女「改住養老院超2年」現況曝…同期只剩她

記者廖翊慈／綜合報導

江西一名00後（指西元2000年後出生）女孩張瑾透過志願服務換取低租金入住養老院，與長者共同生活的故事近日在網路上引發熱議。她以每季數十小時的陪伴服務換得每月200元（人民幣，下同）的住宿權，也在兩年間與院內老人建立起特殊的「跨代共居」關係。

▲張瑾入住養老院已超過三年。（圖／翻攝自微博）

▲張瑾入住養老院已超過兩年。（圖／翻攝自微博）

00後女孩入住養老院　陪伴長者換低租金生活

據《荔枝新聞》報導，江西女孩張瑾2023年前往蘇州工作時，因當地單間租金普遍約2000元，占其收入接近一半，加上長期獨居感到孤單，於是報名參加當地養老院推出的志願者入住計畫。該計畫招募條件包括35歲以下、在蘇州無房產，且需具備特長或興趣愛好。當時共有56人報名，最終僅5人入選。志願者每季需提供45小時志願服務，即可換取每月200至300元的低租金住宿。

▲張瑾的養老院房間。（圖／翻攝自微博）

▲張瑾的養老院房間。（圖／翻攝自微博）

張瑾入住的是一間約20多平方公尺的單人房，配有獨立衛浴並可使用公共食堂若按市場行情，該房型月租約2000元，但她實際只需支付市價約十分之一的租金。她表示，這樣的生活模式讓她不再「月光」，也不需要依賴父母補貼。

在長期相處中，她在院內教導老人跳舞、畫畫、陪伴傾聽，雙方已建立起深厚情感。她表示，職場上很少獲得稱讚，但老人們卻常給予鼓勵。某次她感染甲型流感生病時，89歲的陳爺爺凌晨起床為她煮藥熬湯，平時也會送她自釀的葡萄酒，讓她十分感動。

▲張瑾表示，與養老院的老人們互動成就感很高。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸00後住養老院。（圖／翻攝自微博 小紅書）

▲張瑾表示，與養老院的老人們互動成就感很高。（圖／翻攝自微博，上同）

據了解，最初入住的5名志願者中，已有4人因結婚或工作變動離開，目前僅張瑾仍持續居住。張瑾也表示，2026年也將繼續這種「養老院生活」。觀察人士指出，年輕人的居住需求多屬過渡性，而養老院老人更需要長期穩定陪伴，兩者如何平衡仍有待觀察。

高級養老院掀開箱潮　年輕人搶住「度假式養老」

然而，也不僅有張瑾這種「養老院生活」。面對人口高齡化，中國養老院市場也相當熱絡，各種如同飯店般的養老院在社群平台上引起極高的關注，不少與張瑾同齡的年輕人，甚至還有30歲的網友們，開始選擇到高級養老院「短期度假」，也吸引不少網紅博主前去拍攝開箱影片。

▲不少網紅前去開箱養老院。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼陸00後住養老院。（圖／翻攝自微博 小紅書）

▲▼陸00後住養老院。（圖／翻攝自微博 小紅書）

▲近兩年來，不少網紅前去開箱高級養老院爆紅。（圖／翻攝自小紅書，上同）

高級養老院的開箱影片中可見，房間內如同飯店般，大床臥室、乾溼分離衛浴、書房區、客廳等皆有，養老院內還配有書法房、溫水泳池、SPA、棋室、KTV、健身房、撞球室、社交舞廳等，這種包吃住玩樂的生活，令每位開箱網紅相當滿意，更直呼「下次還來住」！

▲網上也掀起養老院開箱潮。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼陸00後住養老院。（圖／翻攝自微博 小紅書）

▲▼陸00後住養老院。（圖／翻攝自微博 小紅書）

▲▼陸00後住養老院。（圖／翻攝自微博 小紅書）

▲▼陸00後住養老院。（圖／翻攝自微博 小紅書）

▲▼陸00後住養老院。（圖／翻攝自微博 小紅書）

▲▼陸00後住養老院。（圖／翻攝自微博 小紅書）

▲▼陸00後住養老院。（圖／翻攝自微博 小紅書）

▲網上也掀起養老院開箱潮。（圖／翻攝自小紅書，上同）

不少人認為，年輕人與養老院的結合，某種程度上也反映出當代社會的雙重需求，一方面是年輕人面臨高房租與生活壓力，另一方面則是養老院希望引入更多年輕活力，改善長者生活氛圍。隨著人口高齡化加速與居住模式持續變化，像張瑾這樣的「跨代共居」或年輕人短期入住養老院的生活方式，是否會成為新的居住選項，也引發外界持續關注與討論。

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