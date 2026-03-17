京阿尼縱火犯「死刑定讞」！親自撤回上訴　高院判定有效

▲青葉真司2025年親自撤回上訴，大阪高等法院17日判定有效。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本京都動畫公司縱火案（京阿尼）主嫌青葉真司死刑定讞！大阪高等法院17日認定青葉真司主動撤回上訴的行為有效，並駁回青葉辯護團隊提出的「撤回上訴無效」聲請，認定青葉提出撤回上訴聲請時「精神狀態正常」，具備完全判斷能力，因此死刑判決定讞。

根據《京都新聞》報導，47歲青葉真司2019年犯下京都動畫公司縱火殺人慘案，造成36人喪命、32人輕重傷，2024年一審被宣判死刑，青葉真司不服判決，隔日透過辯護律師提出上訴。然而青葉卻在2025年1月遞交撤回上訴書，使死刑判決一度確定，但辯護團隊隨即向高院提出異議，質疑青葉當時精神狀態異常，無法做出正常判斷。

辯護律師團主張，根據精神科醫師的專業意見，青葉真司在撤回上訴時並未具備保護自己的正常判斷能力，因此該撤回行為應屬無效。然而大阪高等檢察廳2025年提出反駁意見書，強調「青葉清楚認知撤回上訴的後果為何，具備完整的訴訟行為能力」，堅持撤回行為合法有效。雙方針對這項程序問題，在高院進行了非公開的審理程序。

對於為何執意撤回上訴，青葉真司曾向辯護律師解釋，他對於辯方在上訴審中持續將自己的言行定調為「妄想」感到極度不滿。

辯護律師團隊針對大阪高院此次判決，有權向高院其他庭提出異議申請。若撤回上訴被確認有效，二審程序將不會展開，死刑判決即告確定；反之若被認定無效，上訴審將正式開庭，案件審理將持續進行。

在京阿尼縱火案的一審過程中，青葉真司在事發當時是否具備完整刑事責任能力，成為攻防的核心焦點。青葉在法庭上陳述，他認為與「黑暗勢力」有關聯的京都動畫公司盜用了他的創作，這成為他犯案的主要動機。辯護團隊據此主張，青葉當時處於心神喪失或心神耗弱的精神狀態，責任能力欠缺或顯著減低。

京都地院2024年1月的一審判決中，雖認定青葉真司患有妄想性障礙，卻明確表示他並非心神喪失或耗弱狀態，具備完全的刑事責任能力，因此判處死刑。當時辯護方與青葉本人都對判決結果不服，向大阪高等法院提起上訴，但青葉隨後又在大阪拘置所內親筆撤回上訴，引發後續一連串的法律程序爭議。