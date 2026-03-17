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麥當勞「草莓白巧克力三角派」明開賣　霹靂甜心卡同步登場

▲麥當勞推出全新口味「草莓白巧克力三角派」。（圖／麥當勞提供）

▲麥當勞「草莓白巧克力三角派」明天開賣。（圖／麥當勞提供）

記者黃士原／台北報導

日本麥當勞熱銷人氣甜點「巧克力三角派」，去年首度引進台灣即大受好評。今年春天，台灣麥當勞再推出全新口味「草莓白巧克力三角派」，明天起至4月28日限期開賣。

每到春天，粉嫩系甜點與限定風味總能掀起社群熱潮討論，麥當勞草莓季自3月18日起至4月28日（若提早售完，以售完日為準）登場，其中最大亮點，就是接棒去年12月口碑爆棚的日本熱銷甜點巧克力三角派，首度在台灣推出新口味「草莓白巧克力三角派」。

▲麥當勞推出全新口味「草莓白巧克力三角派」。（圖／麥當勞提供）

▲「OREO 草莓冰炫風」與「草莓氣泡飲」再度回歸。（圖／麥當勞提供）

此次「草莓白巧克力三角派」以經典三角外型延續日系美學，搭配夢幻的淡粉色千層派皮與草莓白巧克力流心內餡，每口咬下都能感受外層酥脆的派皮，草莓的酸甜與白巧克力的香醇完美平衡，帶來甜而不膩的滋味。

除話題新品登場，「OREO 草莓冰炫風」與「草莓氣泡飲」也再度回歸。「OREO 草莓冰炫風」以香濃的奶香冰淇淋為基底，拌入酥脆 OREO 碎片並淋上新升級的草莓果醬；「草莓氣泡飲」則選用新鮮草莓熬煮製成的果醬，風味濃郁且保留天然酸甜，與雪碧的清爽氣泡完美結合。

▲麥當勞推出全新口味「草莓白巧克力三角派」。（圖／麥當勞提供）

▲全新「霹靂甜心卡」明天登場。（圖／麥當勞提供）

此外，連續20年推出的麥當勞甜心卡，與台灣經典文化傳奇「霹靂布袋戲」聯名，選擇霹靂三大台柱「素還真、一頁書、葉小釵」，以「霹靂英雄的日常」為設計理念，將甜心卡的使用情境與三台柱鮮明的形象相互融合，推出全新「霹靂甜心卡」，全套3款，每款內含一張實體卡和一組數位序號，雙享價只要39元。

除實體卡外，麥當勞攜手霹靂打造兩大數位好康，明天起至4月14日，於麥當勞APP完成甜心卡數位綁定，即可獲得「霹靂甜心卡LINE免費貼圖」（全套共16款）與「角色載具桌布」（全套共6款）兩大專屬好禮。

▲肯德基推出限時2周個人激省餐99元起。（圖／肯德基提供）

另外，肯德基今天起限時2周「個人激省餐」99元起，4種組合最低57折起。「咔啦雞腿堡激省餐」內含咔啦雞腿堡1個及原味蛋撻1顆、「咔啦脆雞激省餐」內含咔啦脆雞2塊及小杯無糖茉莉綠茶1杯，特價99元。

「青花椒咔啦雞腿堡激省餐」內含青花椒咔啦雞腿堡1個及原味蛋撻1顆、「青花椒香麻脆雞激省餐」內含青花椒香麻脆雞2塊及小杯無糖綠茶1杯，特價109元。

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