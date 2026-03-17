生活費縮水「硬拉害跌破頭」鐵鎚狂K險死　啃老逆子這下慘了

▲桃園市黃姓男子不滿父親縮減生活費，2024年8月間趁父親上樓兩度猛拉雙腿導致頭部撞擊階梯受傷，再持鐵鎚暴打頭部，致使老父倒地昏迷經送醫急救始倖免於死。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子無正當工作，不滿父親縮減其生活費而心生不滿，2024年8月間趁父親上樓兩度猛拉雙腿導致頭部撞擊階梯受傷，復持八角鐵鎚追打頭部，致使老父倒地昏迷，黃母後來返家發現後急忙送醫，所幸救回一命，警方獲報後當場拘捕，扣得作案用八角鐵鎚等證物；桃園地檢署偵結，依家暴加重殺人未遂罪嫌將黃男提起公訴。

檢警調查，40歲的黃姓男子，長期無正當工作，日常均仰賴父親提供生活費用，2024年間因不滿老父縮減生活費，竟心生不滿萌生殺人之犯意，2024年8月3日晚間7時許，趁父親上樓時，兩度猛拉雙腿導致頭部撞擊階梯受傷，後見父親欲起身竟持八角鐵槌爆打老父前額，老父逃進浴室欲清理傷口，黃男徒手勒住老父頸部拉其離開浴室，再徒手毆打頭部，更持八角鐵鎚用力敲打老父頭部多次，直至倒地昏迷無任何反應，才停手回到房間。

黃母晚晚間下班返家驚見慘狀後，急忙報警送醫及呼叫救護車，黃姓老翁被送醫急救才撿回一命，但受有後腦勺、左眉處撕裂傷、硬腦下出血、右側肋骨骨折等傷勢，警方當場扣得八角鐵槌等證物。

桃檢複訊時，被告黃男坦承犯行不諱，衛福部桃園醫院新屋分院受理家庭暴力事件驗傷診斷書、現場照片等證據，檢方偵結依涉犯家暴加重殺人未遂罪嫌提起公訴。