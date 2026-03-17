基隆男抱枕悶死4月大兒　行李藏屍5年「隨身攜帶」！判2年定讞





▲4月大男嬰慘遭抱枕悶死，父親竟帶著嬰屍長達5年多。（示意圖／達志影像）

記者吳銘峯／台北報導

基隆市黃姓男子2017年間與楊姓前妻生下次子，但他僅因不滿年僅4月大的男嬰哭鬧，隨手丟了一個抱枕在男嬰臉上，結果竟悶死男嬰。黃男鑄下大錯後非常傷心，長達5年期間都將嬰屍藏放在行李袋中，搬家都隨身攜帶。一審將他判刑2年、緩刑4年，但二審高等法院認為他惡性重大，不應給予緩刑，因此撤銷緩刑，維持2年刑期。全案再上訴，最高法院17日駁回上訴定讞。

判決指出，黃男與楊女2017年間同居在台中神岡地區，當年11月間生下一名男嬰，當時還未結婚。到了隔年4月間才登記結婚。但就在2人結婚登記前1個月，男嬰就已經死亡。

黃男供稱，2018年3月間，當時男嬰已經4個月大，楊女某日下午外出工作，家裡只剩他與男嬰。黃男正想好好休息，不料男嬰卻開始哭鬧，黃男覺得煩心，抓起一旁橢圓型抱枕丟到男嬰臉上，希望能掩蓋男嬰的哭聲，隨後就翻身睡覺。不料男嬰太小還沒有翻身或抓取枕頭的能力，竟因抱枕壓住口鼻，最後就沒了呼吸。一直到深夜楊女返回家中，這才發現兒子已經沒了呼吸，2人雖對男嬰急救，但男嬰仍回天乏術。

男嬰死亡後，2人並未報警，反而將男嬰的日常用品與屍體，全都打包藏放在行李袋內。之後2人多次搬家，都將此行李袋帶在身邊；甚至2018年12月2人合意離婚、之後2人又陸續生下2名子女，2023年4月2人分居，總計5年的時間內，黃男都將屍體帶在身邊。

一直到2023年11、12月間，黃男搬回基隆老家後，也將嬰屍帶到基隆，並將裝有嬰屍的行李袋棄置在基隆山區。總計男嬰2018年3月過世後，直到2023年11月間遭棄屍，黃男長達5年半的時間都將嬰屍帶在身邊。2024年間因男嬰已屆齡入學但卻未報到，社政人員通知協尋後，檢警才發現案情。檢方依照「過失致死」、「遺棄屍體」等罪提起公訴。

一審法院認為黃男頗有悔意，因此判刑2年，並給予緩刑4年的自新機會。但案件上訴二審後，高等法院雖然也認為黃男有悔意，但考量他惡性重大，不應給予緩刑，因此二審撤銷緩刑，維持黃男有期徒刑2年的刑度。全案再上訴，最高法院17日駁回上訴定讞。