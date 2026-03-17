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阿富汗首都戒毒醫院遭空襲　巴基斯坦狂轟猛炸「400人亡」

▲▼塔利班聲稱，巴基斯坦空軍16日空襲阿富汗首都喀布爾一間藥物康復醫院，造成至少400人身亡。（圖／路透）

▲塔利班聲稱，巴基斯坦空軍16日空襲阿富汗首都喀布爾一間戒毒醫院，造成至少400人身亡。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

阿富汗首都喀布爾於當地時間16日晚間傳出慘烈空襲。阿富汗政府副發言人菲特拉特（Hamdullah Fitrat）證實，首都喀布爾一間戒毒醫院慘遭巴基斯坦空軍攻擊，導致至少400人死亡、約250人受傷，醫院大部分建築嚴重受損。當地電視畫面顯示，消防員在廢墟間奮力撲滅火焰，安全部隊手持手電筒搬運傷亡者。

根據《美聯社》，此次空襲發生在阿富汗與巴基斯坦邊境交火後不久。阿富汗官員指出，兩國前一天沿邊境爆發槍戰，造成阿富汗4人死亡，這場多年來最嚴重的鄰國衝突已進入第三週。

阿富汗政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）指控巴基斯坦針對醫院和民用設施製造恐怖，強調死傷者多為醫院患者，「我們強烈譴責這一罪行，視其為違反國際準則的人道罪行。」

▲▼塔利班聲稱，巴基斯坦空軍16日空襲阿富汗首都喀布爾一間藥物康復醫院，造成至少400人身亡。（圖／路透）

巴基斯坦方面則堅決否認。該國總理辦公室發言人扎伊迪（Mosharraf Zaidi）指出，喀布爾並無醫院遭攻擊。信息部長塔拉爾（Attaullah Tarar）則表示，巴軍空襲針對的是喀布爾以及東部楠格哈爾省的軍事設施，「已經精準摧毀技術支援基礎設施與彈藥庫。」

扎伊迪強調，「所有打擊僅限於塔利班政權用於支持恐怖組織的基礎設施」。巴基斯坦也控訴阿富汗的指控「虛假且具誤導性」，旨在掩蓋其所謂的支持跨境恐怖活動。

聯合國安全理事會日前呼籲阿富汗塔利班當局加強打擊恐怖組織，但並未具體點名巴基斯坦。巴基斯坦長期指控喀布爾庇護巴基斯坦塔利班與俾路支分裂組織，後者經常對巴基斯坦安全部隊及平民發動攻擊，阿富汗則否認此指控。

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