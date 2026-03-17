北市免費營養午餐「每餐可達80元以上」　不鼓勵家長額外加價

▲台北市長蔣萬安拍板下學年起，國中小營養午餐免費。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

記者許敏溶／台北報導

台北市國中小營養午餐下學年起免費供應，現傳出本周教育局將邀業者討論價格及細節，估執行方式將延續過去，由市府把預算直接撥付給各校，且將採現階段餐費最高標、統一規格，不鼓勵家長額外加價。北市國中家長會聯合會表示，延續過去方式比較可行，先看吃到什麼菜色，再來滾動檢討。

台北市長蔣萬安在今年1月初宣布，台北市內所有公私立國小、國中的營養午餐全面免費。根據北市教育局長預估，所需預算約20多億，受惠人數近18萬人，規劃用財劃法補助款支應，將從115學年正式上路。

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不過，目前傳出北市教育局將邀請相關業者開會，討論免費營養午餐政策細節，包括確認價格等。因為是政策第一年上路，預估將延續過去方式，由市府直接撥付預算給各校，也不鼓勵家長額外加價，以維持政策的公平性與統一性。其中外界最關心的餐費，傳出國小一餐約70元、國中約75元，加上中央補助，每餐餐費可達80元以上。

台北市國中學生家長會聯合會總會長吳政鴻強調，家長支持市府的政策，可以減輕家長每月數千元負擔，但現在問題是過往各校的餐費，都是根據家長意願跟團膳業者議價，各區或各校之間差異也很大，支持市府不鼓勵家長額外加價，而依照目前標準計算，公立國中每餐大約85元，可以先觀察看看可以吃到什麼菜色。

吳政鴻進一步表示，因為下學年是新政策第一年上路，若延續過去的方式，的確可以減少一些紛擾，但建議還是要進行滾動式檢討，實施一年之後，可以聽聽家長與學生的反應，包括85元的天花板是否要逐年調整，以及一周有幾天可吃到雙主菜，根據各方意見再討論出更好的模式。