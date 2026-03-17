15家台廠一次看！　黃仁勳GTC大會宣布：Vera Rubin下半年推出

▲黃仁勳在輝達GTC大會上。（圖／翻攝輝達官方YT）



記者張靖榕／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）在GTC大會上公布多項AI硬體新布局，包括整合Groq語言處理技術的新晶片「NVIDIA Groq 3 LPU」，並預告次世代GPU架構「Feynman」將搭配代號「Rosa」的CPU。黃仁勳指出，隨著新平台與晶片推出，人工智慧產業正進入新的發展階段。

Vera Rubin家族新增Groq 3 LPU推論晶片

在硬體產品方面，AI超級電腦「Vera Rubin」平台新增成員「NVIDIA Groq 3 LPU」，使整個平台的核心晶片增加至7款。這款推論晶片將由韓國三星（Samsung）代工，預計今年下半年開始出貨。

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七大核心晶片構成AI運算平台

輝達表示，Vera Rubin平台整合7項關鍵元件，包括Vera CPU、Rubin GPU、NVLink 6交換器、ConnectX-9 SuperNIC、BlueField-4 DPU、Spectrum-6乙太網路交換器，以及Groq 3 LPU推理加速器。透過系統層級的協同設計，整體平台可支援多種AI工作負載，例如大規模預訓練（pretraining）、後訓練（post-training）、測試時擴展（test-time scaling）以及即時Agent推理（agentic inference）。

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▲輝達Vera Rubin下半年推出 亮點一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）



LPX機架系統大幅提升推理能力

輝達同時推出「NVIDIA Groq 3 LPX」機架系統，該系統整合256顆LPU，被視為加速運算的重要突破。這套系統可與「Vera Rubin NVL72」機架系統協同運作，使AI運算處理能力提升約35倍，為大型企業AI應用提供更高效率的運算基礎。

黃仁勳：Agentic AI轉折點已到來

黃仁勳指出，AI產業正迎來新的轉折，「Agentic AI的轉折已經到來」。他表示，未來企業將大量部署能自主完成任務的AI代理系統，而Vera Rubin平台將成為下一波AI基礎設施的重要核心。

▲黃仁勳GTC 2026點名24人「AI全明星隊」。（圖／翻攝輝達YouTube）



MGX生態系共同打造大型AI系統

輝達表示，Vera Rubin平台是針對這一趨勢設計，透過超過80家MGX生態系合作夥伴與全球供應鏈共同打造。該架構可將多個機架整合為單一運算系統，以支援超大型AI模型的訓練與運算需求。

雲端平台將導入Vera Rubin架構

輝達指出，Vera Rubin平台預計於今年下半年由合作夥伴推出，包括Amazon Web Services、Google Cloud、Microsoft Azure與Oracle Cloud等雲端服務商，以及CoreWeave、Crusoe、Lambda、Nebius、Nscale與Together AI等AI雲端平台。

▲輝達Vera Rubin下半年推出，台灣供應鏈名單一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰、張靖榕製作，經編輯審核）

台灣伺服器供應鏈同步推出產品

在系統製造方面，Cisco、Dell、HPE、Lenovo與Supermicro等企業，以及台灣供應鏈中的鴻海、廣達旗下雲達科技、英業達、緯創、緯穎、技嘉、華碩、和碩、仁寶、永擎、神達與微星等廠商，也將推出相關設備與產品，支援新一代AI運算基礎設施。另還有台積電、台達電與鴻海子公司鴻佰科技Ingrasys。

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▲黃仁勳大秀合作夥伴，其中15家台廠出列。（圖／翻攝輝達Youtube）