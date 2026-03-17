　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

長腿妹機車騎到沒油！違停等待援露餡　警上前關心揪通緝+毒駕

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名長腿女騎士因機車騎到沒油刁車，將機車違規停放在路邊待援，巡邏員警經過時，發現女騎士站在車旁神情恍惚，上前關心並盤查，意外發現她竟是毒品通緝犯，並於身上起獲喪屍煙彈，經過毒品唾液快篩，又查獲女騎士涉嫌毒駕，立即將她逮捕後依《毒品危害防制條例》等法移送偵辦。

▲▼長腿妹機車騎到沒油！違停待援露出破綻　警意外揪出毒駕＋通緝。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲長腿妹機車騎到沒油！違停在路邊待援。（圖／記者許宥孺翻攝）

事發在16日早上8點多，前鎮分局員警巡邏行經翠亨路、鎮中路口時，發現一輛機車違規停放在禁止停車處。當時女騎士站在車旁神情呆滯，引起員警高度懷疑，立即上前關心並盤車身份。

經進一步查證身分，果然查出24歲朱姓女騎士為高雄地檢署發布的毒品通緝犯，當場實施逮捕。朱姓女騎士表示，因機車騎到沒油無法發動，才無奈將機車違停在路邊尋求協助。

▲▼長腿妹機車騎到沒油！違停待援露出破綻　警意外揪出毒駕＋通緝。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼女騎士被查出是毒品通緝犯，身上還藏有毒品、涉毒駕。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼長腿妹機車騎到沒油！違停待援露出破綻　警意外揪出毒駕＋通緝。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方在盤查過程中，於車內查獲電子菸機體2支、依托咪酯菸彈2顆（毛重分別為4.95公克及5.71公克），隨即對朱女施毒品唾液快篩，結果呈現第二級毒品安非他命及依托咪酯陽性反應。全案依違反《毒品危害防制條例》及《刑法》公共危險罪等罪嫌，移請地檢署偵辦。

另外，朱女違反《道路交通管理處罰條例》第35條第1項第2款規定：「駕駛汽機車，吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或其相類似之管制藥品。」可處新臺幣1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，警方予以舉發。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
369 1 2016 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
摧毀伊朗命脈「只要5分鐘」！　川普手中關鍵王牌曝光
快訊／記憶體太搶手　8檔飆漲停
快訊／1張抱一天賺百萬　股王漲停飆新天價
快訊／釜山命案　機長當街遭砍死　
黃仁勳2026 GTC背板曝光　15家台廠上榜
快訊／委內瑞拉晉級冠軍戰！史上首次
川普施壓日韓！要求派船艦「護衛荷姆茲海峽」：該換你們上場

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

救人使命結緣！門諾攜手消防局辦單身聯誼　5對男女配對成功

台東台11線奪命車禍！機車與休旅車相撞　騎士送醫不治

生活費縮水「硬拉害跌破頭」鐵鎚狂K險死　啃老逆子這下慘了

基隆男抱枕悶死4月大兒　行李藏屍5年「隨身攜帶」！判2年定讞

長腿妹機車騎到沒油！違停等待援露餡　警上前關心揪通緝+毒駕

掉包毒品「1.3公斤K他命變冰糖」轉賣賺黑心錢　北市2惡警判刑

真帶財！清潔隊誘捕野貓「錢鼠」入籠　隊員意外撿到紅包

台11線跳浪隧道群防災演練　3/19上午10點半起雙向封閉1.5小時

鄰近黃蝶翠谷！高雄美濃雜草燒成山林火警　灌救26hrs才撲滅

逼13歲女友公園全裸跪地爬行！拿衣架抽打　惡男判3年10月

白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

按喇叭變「暴力碰碰車」！高雄街頭毀滅式衝撞4人掛彩

竹科內「超高壓變電所」大火！火舌濃煙狂竄　警消搶救中

聰明橘貓迎接馬麻回家　不停說話撒嬌還超聽話

史金斯讚守備太精彩「讓我投得更輕鬆」　也點名多明尼加最難對付

國3甲水泥車翻覆！車頭全爛「駕駛臟器外露嵌車內」慘死

救人使命結緣！門諾攜手消防局辦單身聯誼　5對男女配對成功

台東台11線奪命車禍！機車與休旅車相撞　騎士送醫不治

生活費縮水「硬拉害跌破頭」鐵鎚狂K險死　啃老逆子這下慘了

基隆男抱枕悶死4月大兒　行李藏屍5年「隨身攜帶」！判2年定讞

長腿妹機車騎到沒油！違停等待援露餡　警上前關心揪通緝+毒駕

掉包毒品「1.3公斤K他命變冰糖」轉賣賺黑心錢　北市2惡警判刑

真帶財！清潔隊誘捕野貓「錢鼠」入籠　隊員意外撿到紅包

台11線跳浪隧道群防災演練　3/19上午10點半起雙向封閉1.5小時

鄰近黃蝶翠谷！高雄美濃雜草燒成山林火警　灌救26hrs才撲滅

逼13歲女友公園全裸跪地爬行！拿衣架抽打　惡男判3年10月

卓榮泰：會再送一次落選的中選會3人名單　願補足程序讓藍白補足誠信

快沒油了！斯里蘭卡「週休三日」省能源　孟加拉大學提前放假

好市多1款「神級零食」被掃貨！她跟風買超驚豔：一吃停不下來

救人使命結緣！門諾攜手消防局辦單身聯誼　5對男女配對成功

地方行程驟減坐等藍白合？　黃國昌：地方拜訪不會寫在公開行程

柏原崇49歲生日罕見放閃！　鬆口談內田有紀「跟琴子很像」太甜了

陳亭妃拜會郭國文破冰！　屠龍刀象徵反擊綠營喊團結迎戰2026

《全明星》女星「低調現身輔大學餐收銀」！解鎖第一次：緊張得要死

台東台11線奪命車禍！機車與休旅車相撞　騎士送醫不治

生活費縮水「硬拉害跌破頭」鐵鎚狂K險死　啃老逆子這下慘了

【誰給你的勇氣】闖派出所說沒事啊？他轉頭比中指下場慘囉

社會熱門新聞

同志刺死男大生辯遭傳性病　友打臉

約人妻性交易遭嫌臭　男還被偷8200元

網紅衝流量「惡搞賣場食物」判更重　必須入獄服刑

慶WBC贏韓國！爌肉飯名店兌現祭品文　「勇腳伯」卻氣噗噗

即／高雄轎車自撞　2人骨折送醫

少女夜衝武嶺遭性侵　友作證「他卡香蕉」

大晴天罕見龍捲風　塵土飛揚畫面太震撼

即／竹科變電所大火1死2傷！包商不治

清秀女竟是「雙北大盜」　犯案過程全都錄

套圈圈天花板！　黃金、台積電全上架

竹科超高壓變電所爆炸1命危！高虹安人在日本

獨／翁墜坡詭異亡　兒加工自殺罪收押

逼小女友全裸跪地爬行、拿衣架抽打　惡男判3年10月

台中父子失蹤現身高雄深山！父詭異墜坡亡

更多熱門

相關新聞

士林分局毒品掉包案　貪警二審改判

士林分局毒品掉包案　貪警二審改判

台北市警局士林分局日前發生毒品掉包案件。警備隊前員警陳信安，勾結學長、前員警張晉維，伺機以冰糖、白糖，或直接偷走的方式，調換取走分局查獲的1300公克的K他命。再由張男轉賣朋分牟利。一審將陳男判刑5年2月、張男判刑5年。案經上訴，高等法院17日二審改判陳男4年11月，張男維持5年刑度。

空置6年終租出！　知名直播主證將進駐「高雄百貨傳奇」1樓

空置6年終租出！　知名直播主證將進駐「高雄百貨傳奇」1樓

高雄2通緝犯拒檢狂逃被逮　搜出喪屍煙彈

高雄2通緝犯拒檢狂逃被逮　搜出喪屍煙彈

不爽被按喇叭！高雄街頭上演「暴力碰碰車」

不爽被按喇叭！高雄街頭上演「暴力碰碰車」

新北21歲男邊開車邊吸喪屍煙彈！　撞計程車眼神渙散被逮

新北21歲男邊開車邊吸喪屍煙彈！　撞計程車眼神渙散被逮

關鍵字：

高雄毒品通緝違停毒駕

讀者迴響

熱門新聞

才和入獄Toyz結婚　篠崎泫日旅住水餃二代家

鋒面要來了！　「連下4天」地區曝

男街頭變身人肉麥克風！金髮妹跪地賣力獻技

獨／棄科技廠 10 萬月薪！　工程師女神侯芳轉戰啦啦隊

22歲女改住養老院　每月房租不到1000

郭台銘賣了3架私人飛機！　背後盤算曝光

快訊／蘋果再突發新品

委內瑞拉首闖WBC冠軍戰！寫隊史新頁

同志刺死男大生辯遭傳性病　友打臉

姚晨、曹郁突宣布離婚！

洪榮宏驚傳8年婚變！5徵兆洩端倪

快訊／伊朗大規模空襲　阿聯宣布關閉領空

台新新光金董娘斥資2500萬元增持自家股票　1月買進1150張　

快訊／9檔「抓去關」新名單　PCB、記憶體飆股都入列

新北桌遊店「新店員報到」狂曬辣照　本尊被神出！

更多

最夯影音

更多
白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線

白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線
多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面