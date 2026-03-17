長腿妹機車騎到沒油！違停等待援露餡　警上前關心揪通緝+毒駕

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名長腿女騎士因機車騎到沒油刁車，將機車違規停放在路邊待援，巡邏員警經過時，發現女騎士站在車旁神情恍惚，上前關心並盤查，意外發現她竟是毒品通緝犯，並於身上起獲喪屍煙彈，經過毒品唾液快篩，又查獲女騎士涉嫌毒駕，立即將她逮捕後依《毒品危害防制條例》等法移送偵辦。

▲長腿妹機車騎到沒油！違停在路邊待援。（圖／記者許宥孺翻攝）



事發在16日早上8點多，前鎮分局員警巡邏行經翠亨路、鎮中路口時，發現一輛機車違規停放在禁止停車處。當時女騎士站在車旁神情呆滯，引起員警高度懷疑，立即上前關心並盤車身份。

經進一步查證身分，果然查出24歲朱姓女騎士為高雄地檢署發布的毒品通緝犯，當場實施逮捕。朱姓女騎士表示，因機車騎到沒油無法發動，才無奈將機車違停在路邊尋求協助。

▲▼女騎士被查出是毒品通緝犯，身上還藏有毒品、涉毒駕。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方在盤查過程中，於車內查獲電子菸機體2支、依托咪酯菸彈2顆（毛重分別為4.95公克及5.71公克），隨即對朱女施毒品唾液快篩，結果呈現第二級毒品安非他命及依托咪酯陽性反應。全案依違反《毒品危害防制條例》及《刑法》公共危險罪等罪嫌，移請地檢署偵辦。

另外，朱女違反《道路交通管理處罰條例》第35條第1項第2款規定：「駕駛汽機車，吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或其相類似之管制藥品。」可處新臺幣1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，警方予以舉發。