掉包毒品「1.3公斤K他命變冰糖」轉賣賺黑心錢　北市2惡警判刑

▲員警陳信安涉入毒品掉包案，二審遭判刑。（圖／翻攝自Facebook／當事人臉書）

記者吳銘峯／台北報導

台北市警局士林分局日前發生一起毒品掉包案件。警備隊前員警陳信安，勾結學長、前員警張晉維，伺機以冰糖、白糖，或直接偷走的方式，調換取走分局查獲的1300公克的K他命。再由張男轉賣朋分牟利。一審將陳男判刑5年2月、張男判刑5年。案經上訴，高等法院17日二審改判陳男4年11月，張男維持5年刑度。可上訴。

張男先前為基隆一分局員警，但2021年間他聲稱為了績效，勾結詐騙集團，更趁機A走詐團120萬元；另外也3度「假緝毒、真A毒」，藉機將查獲的毒品暗槓下，全案爆發後，警政署當年3月間就將他免職，張男也因為本案一審遭判刑5年6月。

至於陳男則是在警校期間就與張男熟識，雙方互為學長、學弟。但陳男2019年分發到士林分局後，總計約有2年時間請了育嬰假、侍親假，甚至還請假參選士林區的里長，在案發前實際上從事警職的時間約為2年。而張男剛好因為案發遭停職，隨即找上需要績效的陳男，2人一拍即合，伺機操弄。

而本案判決指出，陳男與張男共謀後，2022年底找上了共犯林博涵、丘翊廷，由陳男藉機以冰糖、白糖，或整包拿走的方式，共計3次對分局同事查獲的K他命毒品下手掉包或偷走，總計取走1300克K他命毒品。所取得的毒品都由張男轉售，他再將不法所得朋分給陳男等3人。案經分局方面察覺有異，進行調查後，揪出陳男惡行，並報請新北地檢署提起公訴。

一審法院將陳男判刑5年2月、張男判刑5年，林、丘分別判刑3年5月、3年2月。案件上訴第二審，高等法院審理後，仍認定陳、張等人犯下「侵占公有財物」、「圖利」等罪，改將陳男判刑4年11月；另外3人則維持一審刑度。