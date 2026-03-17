廟前撒毒米！24鴿子「空中定格摔死」鳥屍滿地　驚悚畫面曝

▲高雄女疑廟前撒毒米…24鴿子「集體墜落」鳥屍鋪滿地。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄傳出驚悚的「毒米殺鴿」案！有民眾在林園一間宮廟前，發現一名身穿桃紅色外套的婦人，帶著一包白米前往餵食廣場前鴿子，未料不到3分鐘左右，一隻隻鴿子卻陸續從空中墜落慘死，數量更多達24隻之多。民眾見狀嚇壞趕緊通報，高雄市動保處已將鴿子屍體及疑似毒餌帶回，將進行毒物檢測。

這起恐怖毒殺案發生在15日上午9點多，當時有民眾目擊一名婦人帶著一包白米前往林園某宮廟前餵食鴿子，但在她往天空揮灑米粒之後，短短3分鐘，原本還在天空飛翔的鴿子竟然接二連三陸續摔落地面死亡，畫面觸目驚心。

▲▼網友目擊，一名婦人疑廟前撒毒米…隨後24鴿子「集體墜落」鳥屍鋪滿地。（圖／網友謝芯授權提供）

目擊民眾謝小姐說，當時一個阿婆騎著車來，拿著紙杯撒出白米，沒想到餵養後鴿子全部倒下來死掉，隨後她在地上發現遺留的白米竟有白粉，痛批怎麼會有壞心人毒死鴿子，太誇張了吧！

員警獲報後到場調閱監視器，發現疑似是頭戴淺色安全帽、身穿桃紅色外套的婦人所為。經統計，死亡鴿子數量多達24隻，警方在現場也採集到遺落在地面的3粒米粒，後續通報高雄市動保處帶回檢驗。

高雄市動保處表示，15日上午接獲通報後已派員前往處理，現場疑似遭毒害鴿子共24隻，民眾已檢拾送至林園派出所。現場設有監視器，後續將行文警局調閱影像釐清案情。另外，鴿子屍體及疑似毒餌已帶回採樣，將進行毒物檢測，後續也會於現場加強宣導並張掛「請勿毒殺動物」紅布條。

至於毒殺鴿子是否觸犯罰則？動保處指出，動物保護法第6條規定：「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」，違反者，依同法第25-1條，使用藥物、槍械，致複數動物死亡情節重大者，處一年以上五年以下有期徒刑，併科新台幣50萬元以上500萬元以下罰金。