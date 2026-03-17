職場1大忌曝光「最後慘鬧翻」　過來人狂點頭：跟婚姻一樣

▲不少人認為職場別找朋友一起工作。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

一名網友分享職場心得，提醒不要把朋友拉進自己的公司，因為看過太多案例，最後因為工作問題鬧翻，連友情都賠進去。貼文引發共鳴，不少過來人表示，工作牽涉到利益、考績與責任，一旦出現摩擦，很容易讓友情變質，甚至比喻跟婚姻一樣，「很多人只適合當朋友不適合當同事」。

一名網友在Threads表示，在職場上有個很重要的禁忌，就是「不要把朋友拉進自己公司」，因為看過太多案例，原本感情很好的朋友，最後卻因為工作問題鬧翻，甚至連朋友都做不成。

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文章曝光後，底下網友熱議，「也不要去親戚家打工或上班」、「盡量跟朋友還是不要有利益關係比較好」、「往往背後捅你的，都是你當初拉進來的人」、「也不要跟同事當朋友，但離職後可以」、「很多人只適合當朋友不適合當同事，跟婚姻一樣」、「真的！翻船機率極高」。

進同一間公司後卻變仇人？網曝真實案例

不少苦主也感嘆，「真的！親身經歷…但我是朋友拉我進去，最後友誼告吹」、「曾經到朋友公司上班，發現裡面都是朋友家族成員，不到三個月果斷離開，連朋友也做不成」、「我在朋友困難時拉他進來，結果被那傢伙過河拆橋」、「我拉了3個，結果2個在背後捅刀，還被叫垃圾，有比我更慘的嗎」。