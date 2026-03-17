真帶財！清潔隊誘捕野貓「錢鼠」入籠　隊員意外撿到紅包

▲田中鎮清潔隊誘捕到錢鼠，隊員立刻尋獲民眾誤丟的紅包。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

抓到錢鼠，竟然還意外「咬來」一包紅包！彰化縣田中清潔隊17日上午發生一樁令人嘖嘖稱奇的事件。隊部原本設置誘捕籠想要保護場區的野貓，沒想到一早巡視時，籠子裡沒抓到貓，反而抓到一隻「錢鼠」；正當大家圍觀討論時，另一位剛執行回收任務回來的隊員，竟然意外尋獲一包民眾誤丟的現金紅包。兩件事接連發生，讓現場所有人驚呼「錢鼠真的會帶財」。

畫面中可以看到，這隻誤入陷阱的錢鼠在籠子裡顯得相當焦躁不安，牠不斷用細長的吻部四處探尋出口，在籠內快速來回竄動，好幾次還試圖攀爬籠壁。儘管籠子中央掛著誘餌，但受困的牠顯然無心進食，全程展現出強烈的求生本能，看得出真的嚇壞了。

▲田中鎮清潔隊誘捕到錢鼠。（圖／田中鎮清潔隊提供）

就在大家圍著籠子討論這隻「小錢鼠」時，一名謝姓清潔隊員剛好從新民定點執行回收任務回來，手裡還拿著一個意外的紅包袋。他說，當時在整理民眾丟棄的資源回收物時，看到散落一疊紅包袋，仔細一看，裡頭竟然還留著現金。他不敢大意，完成工作後立刻將這筆財物帶回隊部交給隊長處理。

隊長蕭莉惠當場打開紅包，裡頭確實裝著兩張千元鈔票，右上角寫③、贈送者寫上「百年好合」4字，推測應該是民眾辦完喜事後，不小心連同紅包袋一起丟進回收車。她表示，這種情況真的非常罕見，謝姓隊員也說，這是他擔任清潔隊員以來，第一次遇到民眾把現金當垃圾丟的狀況，後續將循線通知失主認領。