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防禦北韓偽命題？美抽調薩德邏輯矛盾　陸學者：揭露全球戰略本意

▲▼ 薩德反飛彈系統（THAAD）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 駐韓薩德被美軍隨意調動，大陸學者分析，南韓對美軍備無決策權、國家自主性堪憂。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

美軍近期緊急抽調駐韓「薩德」（THAAD）反飛彈系統裝備馳援中東，引發國際戰略界對南韓安全自主性的高度關注。上海對外經貿大學教授詹德斌在《環球時報》撰文指出，此舉徹底揭露了長期以來南韓政客與媒體宣稱薩德「純防禦北韓威脅」的邏輯矛盾。詹德斌直言，若該系統能隨時被抽離並投入其他戰場，證明薩德本質上是美國全球戰略部署的「棋子」，而非單純為南韓安全服務。，此事再次印證駐韓美軍在戰略上僅屬美國全球軍事體系的一環，而非「保衛南韓的軍隊」。

中東衝突的戰火正產生深遠的連鎖反應，其影響力已波及東北亞。由於美軍在中東的反飛彈防禦系統遭到伊朗沉重打擊，美國近期開始從全球緊急調動反導資產，其中包括駐韓美軍的一部分攔截飛彈裝備。此舉不僅引發南韓社會動盪，更在國際戰略層面引發劇烈質疑。

南韓總統李在明日前在國務會議上雖強調南韓具備自主防禦能力，卻也無奈坦言，儘管首爾方面對美軍武器裝運出國曾表達異議，但南韓「並不處於可以提出要求的立場」。這番表態背後隱含的戰略真相，值得各界深思。

上海對外經貿大學朝鮮半島研究中心主任、教授詹德斌在《環球時報》刊文分析指出，美軍將駐韓薩德（THAAD）系統的一部分隨時調往中東，這件事本身就存在明顯的邏輯矛盾。長期以來，南韓政客與媒體不斷強調薩德是為了「純防禦北韓威脅」而存在，但現實證明，如果該裝備能隨時被抽離並投入其他戰場，它顯然是美國全球飛彈防禦體系的一部分，而非單純為南韓安全服務。

詹德斌表示，當年「薩德入韓」的初衷被包裝成針對半島局勢，如今的調動卻揭開了其作為美國全球戰略棋子的本質。專家強調，如果薩德對南韓防禦北韓飛彈威脅至關重要，美軍絕不可能在半島局勢依然緊張時將其抽走；若能隨意調動，則證明其存在對南韓安全的實際效益，遠低於其對美國全球戰略部署的戰術價值。

詹德斌稱，此事也再次印證了美國長期推行「戰略靈活性」。早在小布希政府時期，美國就對駐外美軍進行全球戰略調整，使其能夠根據需要在不同地區之間快速調動。

詹德斌強調，「駐韓美軍在法律上『駐紮韓國』，在戰略上屬於美國全球軍事體系的一環。實際上，美國去年也曾從韓國調動『愛國者』反導系統到中東。這意味著駐韓美軍並不只是『保衛韓國的軍隊』，而是可以隨時被調往其他戰區執行任務。」

由此事印證，詹德斌表示，南韓在駐韓美軍裝備調動上的話語權極度有限。包括薩德在內的尖端裝備如何部署或撤收，南韓政府幾乎沒有決策權。2006年韓美雖曾達成不參與地區衝突的共識，但目前看來，這種承諾僅是缺乏約束力的政治安撫。

從類似的邏輯正從軍事領域延伸至經濟領域。詹德斌認為，美國透過關稅與技術限制，要求盟友在關鍵產業向美投資。南韓近期批准的3500億美元對美戰略產業投資計劃，即是在美方壓力下被迫形成。專家分析，這種安排加深了盟友對美的戰略依賴，也削弱了經濟自主性。

最後，回到朝鮮半島問題。詹德斌提醒，2016年「薩德入韓」曾嚴重衝擊中韓關係，也在韓國國內引發持續爭議。如今，美軍將部分「薩德」裝備調往中東，而韓國總統也承認這並不會影響韓國的防禦能力。這無疑再次引發韓國民眾對「薩德」部署必要性的重新思考

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