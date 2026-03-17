iOS 26.4可能4月推出　AirPods Max 2上市時間成關鍵線索

▲AirPods Max 2上市同步揭露iOS 26.4上線日期。（圖／蘋果官網）



記者吳立言／綜合報導

蘋果昨（16 日）突襲發表第二代頭戴式耳機 AirPods Max 2。除了硬體升級外，產品的系統需求也意外透露了 iOS 26.4 的推出時間。由於 AirPods Max 2 的多項新功能需要搭配 iOS 26.4 才能使用，而該產品已確定 3 月 25 日開放預購、並於 4 月初上市，外界推測 iOS 26.4 可能會在 3 月底至 4 月初 同步推出。

多項新功能需要 iOS 26.4

AirPods Max 2 的多項新功能與系統深度整合，因此必須搭配 iOS 26.4、iPadOS 26.4 或 macOS Tahoe 26.4 才能完整啟用。

其中包括即時翻譯、適應性音訊、對話感知、語音隔離 等功能，同時也支援新的 「Siri」喚醒詞。使用者不再一定需要說出完整的「嘿 Siri」，即可啟動語音助理。

此外，AirPods Max 2 的數位錶冠也新增相機遙控功能。當耳機與 iPhone 或 iPad 連線時，使用者可以透過按壓數位錶冠來拍照或開始、停止錄影，可搭配蘋果內建相機 App 以及部分支援的第三方相機 App 使用。

這些功能除了需要最新的 AirPods Max 2 韌體外，也必須搭配上述系統版本。

H2 晶片提升降噪與音質

在硬體方面，AirPods Max 2 最大的變化是導入 H2 晶片。Apple 表示，新的晶片搭配更新的運算音訊演算法，可讓 主動式降噪能力最高提升至前一代的 1.5 倍。

H2 晶片也改善了音訊處理能力，使低頻表現更加深沉，人聲與中高頻更加自然，並提升樂器定位的準確度。同時，AirPods Max 2 也支援藍牙 5.3，進一步降低無線音訊延遲。

此外，耳機的 通透模式 也透過新的數位訊號處理演算法進行調整，Apple 表示外界聲音聽起來會更自然，使用者在與他人交談或注意周圍環境時能有更真實的聽感。

iOS 26.4 已進入測試後期

目前 iOS 26.4 已進入 第四個測試版本。按照一貫的更新節奏，下一步可能會推出最終測試版（Release Candidate），隨後就會向一般使用者釋出正式版本。外界猜測，蘋果可能是為了避免提前洩露 AirPods Max 2 的相關資訊，因此在正式發表耳機之前，尚未向開發者提供包含相關程式碼的最終版本。

隨著 AirPods Max 2 預計 4 月初上市， iOS 26.4 很可能 在 3 月底或 4 月初推出。

外觀設計維持前代

在外型方面，AirPods Max 2 與第一代產品幾乎沒有差異，仍維持相同的頭戴式設計。Apple 主要將升級集中在 晶片性能、音訊演算法以及與系統整合的功能。

AirPods Max 2售價新台幣 17,990 元。產品將在 3 月 25 日開始接受預購，並於 4 月初上市，但目前尚未公布確切上市日期。