藍委當主席李貞秀不用自言自語？　綠黨團：官員一樣不接受質詢

▲民進黨團書記長范雲。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨中配立委李貞秀16日首度站上立法院內政委員會質詢台，不過，內政部長劉世芳與相關官員被李貞秀點名時都未移動，拒絕被質詢，李貞秀向召委李柏毅抗議未果後，就開始對空氣質詢。下週輪值召委廖先翔說，待他輪值召委，會維護立委應有責任義務。對此，民進黨團書記長范雲今（17日）表示，這件事會發生，立法院長韓國瑜有很大責任，民進黨團全力支持行政院立場，也就是不接受質詢、不接受索資。

民眾黨中配立委李貞秀身份資格惹議，行政院長卓榮泰2月26日下令，在李貞秀資格未確認前，任何資料、機密資料等，各部會一律不予提供；而立法院日前舉行黨團協商，立法院長韓國瑜表示，在最終認定前，應尊重李貞秀的立委身分及職權。

立法院內政委員會16日邀請內政部長劉世芳率同所屬列席報告業務概況，並備質詢。召委李柏毅在李貞秀質詢前表示，基於立法院韓院長上禮拜協商法律的結論，「我會尊重李貞秀女士上台發言，但是行政院立場也表明非常清楚，我也尊重行政院不必回應這一個會議」。

而李貞秀上台時，劉世芳與與國土署長蔡長展、住都中心董事長花敬群被李貞秀點名時都未移動，拒絕被質詢，李貞秀向李柏毅抗議未果後，就開始「對空氣質詢」，期間民眾黨團主任陳智菡也頻繁上台與李貞秀「咬耳朵」。

▲李貞秀首度於內政委員會質詢，內政部長劉世芳等一眾官員並未上台接受質詢。（圖／記者李毓康攝）

民進黨團書記長范雲今（17日）受訪表示，很多國人都關注昨天這樣的場面，「這件事情會發生韓國瑜院長有很大責任」。依照法規，立法院有權也必須解決「立委資格根本不符合」的問題，遺憾韓國瑜選擇用協商，且最後協商沒有結果尊重李貞秀。

范雲指出，「這部分民進黨立院黨團全力支持行政院立場」，也就是不接受質詢、不接受索資，立法院是立法的地方當然一定要守法。

媒體追問，若下周國民黨籍召委廖先翔要求官員接受李貞秀質詢，官員有立場不接受？范雲強調，行政院的立場，就是台灣的行政院官員當然一定要守法，如同昨天劉世芳說的，依法守法，所以民進黨團支持政院官員一律不接受這樣的個案，不遵守國家法律的質詢或索資。