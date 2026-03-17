音檔外洩！伊朗新領袖空襲前1舉動「驚險逃死」　軍官炸成碎屍

▲ 穆吉塔巴接班後從未公開露面。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）在以色列空襲中倖存，據最新洩露的音檔顯示，他在攻擊發生前幾分鐘剛好走出房間到庭院，因而逃過一劫。這起發生於2月28日的致命空襲，奪走他父親、前最高領袖哈米尼及數十名高階官員性命。

官員：神的旨意讓他走到院子

據英媒《每日電訊報》，哈米尼辦公室禮賓主任胡塞尼（Mazaher Hosseini）在12日的內部會議中透露，穆吉塔巴當時正與父親在德黑蘭的官邸內，「神的旨意讓穆吉塔巴必須走到院子裡處理事情」。

就在他離開幾分鐘後，以色列的「藍雀」（Blue Sparrow）彈道飛彈精準擊中建築物，導致哈米尼、眾多官員及穆吉塔巴的妻子哈達德（Haddad）當場喪生。

音檔揭空襲慘況 軍官被炸得粉碎

外洩的音檔更揭露攻擊慘烈細節，胡塞尼描述，伊朗軍事指揮官希拉齊（Mohammad Shirazi）在空襲中被炸得粉碎，「他們什麼都找不到，最後只找到幾公斤的殘肢」；哈米尼的女婿卡尼（Misbah al-Huda Bagheri Kani）則被發現頭部被飛彈炸成兩半。這次空襲至少使用3枚飛彈，分別擊中不同樓層的目標。

川普質疑：沒人見過他很不尋常

儘管胡塞尼聲稱穆吉塔巴僅腿部受到輕傷，但他自戰爭爆發後從未公開露面，仍引發外界對其傷勢的質疑。美國總統川普16日對記者表示，「很多人說他嚴重毀容，有人說他失去一條腿，傷得很重。也有人說他已經死了」。川普提到，美方官員也不確定他是否還活著，但「沒有人見過他，這很不尋常」。