美國「默許」伊朗油輪通過荷莫茲　財長：為供應世界其他地區





▲ 貝森特稱是美國默許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國財政部長貝森特16日在巴黎接受CNBC專訪透露，華府已默許伊朗油輪通過荷莫茲海峽，以確保全球石油供應穩定。他強調，「伊朗船隻已經開始出海，我們讓這種情況發生，為的是供應世界其他地區。」

伊朗日出口150萬桶 川普政府預期通行量增加

貝森特表示，儘管伊朗在波斯灣攻擊商船導致油輪運輸量暴跌，但伊朗仍持續透過這條狹窄海峽出口石油，每日出口量約150萬桶。川普政府認為，在美國海軍及盟軍開始護航商船前，通過海峽的油輪數量將會增加。目前已有運往印度的油輪順利通過，部分中國船隻也成功駛出波斯灣。

印度證實船隻抵達 22艘油輪待確認

印度外交部發言人向CNBC證實，一艘載運液化石油氣的船隻已於15日抵達，第二艘預計17日到港。印度目前正等待伊朗確認另外22艘載運原油、液化石油氣及液化天然氣的船隻能否通行。

油價飆漲40% 全球供應月減800萬桶

荷莫茲海峽是全球最重要石油貿易航道，戰前全球約20%石油供應經此運送。自美國與以色列2周前攻擊伊朗後，油價已飆漲約40%。國際能源總署（IEA）指出，這場戰爭引發史上最大規模石油供應中斷，本月全球石油供應預計將驟減800萬桶。布蘭特原油價格徘徊在每桶102美元，美國原油則在95美元左右。

貝森特預測，戰爭結束後油價應會跌至每桶80美元以下，並駁斥政府可能干預石油期貨交易的市場傳聞。他也稱，他不知道戰爭何時結束，但相信「世界會更安全，我們的石油供應也會更充足。」