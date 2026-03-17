　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國「默許」伊朗油輪通過荷莫茲　財長：為供應世界其他地區

▲▼美國財政部長貝森特（Scott Bessent）20日出席瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 貝森特稱是美國默許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國財政部長貝森特16日在巴黎接受CNBC專訪透露，華府已默許伊朗油輪通過荷莫茲海峽，以確保全球石油供應穩定。他強調，「伊朗船隻已經開始出海，我們讓這種情況發生，為的是供應世界其他地區。」

伊朗日出口150萬桶　川普政府預期通行量增加

貝森特表示，儘管伊朗在波斯灣攻擊商船導致油輪運輸量暴跌，但伊朗仍持續透過這條狹窄海峽出口石油，每日出口量約150萬桶。川普政府認為，在美國海軍及盟軍開始護航商船前，通過海峽的油輪數量將會增加。目前已有運往印度的油輪順利通過，部分中國船隻也成功駛出波斯灣。

印度證實船隻抵達　22艘油輪待確認

印度外交部發言人向CNBC證實，一艘載運液化石油氣的船隻已於15日抵達，第二艘預計17日到港。印度目前正等待伊朗確認另外22艘載運原油、液化石油氣及液化天然氣的船隻能否通行。

油價飆漲40%　全球供應月減800萬桶

荷莫茲海峽是全球最重要石油貿易航道，戰前全球約20%石油供應經此運送。自美國與以色列2周前攻擊伊朗後，油價已飆漲約40%。國際能源總署（IEA）指出，這場戰爭引發史上最大規模石油供應中斷，本月全球石油供應預計將驟減800萬桶。布蘭特原油價格徘徊在每桶102美元，美國原油則在95美元左右。

貝森特預測，戰爭結束後油價應會跌至每桶80美元以下，並駁斥政府可能干預石油期貨交易的市場傳聞。他也稱，他不知道戰爭何時結束，但相信「世界會更安全，我們的石油供應也會更充足。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
369 1 2016 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北韓最新「美女機器人」長相曝！露詭異微笑　現身投票所
快訊／下班注意　往淡水道路突現2米寬天坑
文總確定英文更名　Chinese改為Taiwan
快訊／屏東「2公頃太陽能板」竄大火！警消搶救中
「最強航母」大火狂燒30小時！600人沒床睡
道奇投手罕見大崩盤　狂失24分慘敗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普稱「沒料到」伊朗會報復攻擊！　美情報打臉：早就警告多次

子彈上膛！他微笑示範「下秒自轟倒地」　意外錄到死亡瞬間

美國「默許」伊朗油輪通過荷莫茲　財長：為供應世界其他地區

北韓最新「美女機器人」長相曝！露詭異微笑　現身投票所

國際制裁失效？報告：金正恩靠軍援俄羅斯「狠賺4600億元」

美航母「福特號」大火狂燒30小時！600人沒床睡　部署撐1年瀕臨極限

川普要求「川習會」延後1月　美財長：與中國是否護航荷莫茲無關

自殺炸彈連環爆！奈及利亞「市場醫院遇襲」至少23死108傷

曾神預言2008金融海嘯！　專家「點名台灣」：下波風暴關鍵引爆點

伊朗戰爭恐燒到9月？美媒揭白宮官員私下評估　期中選舉爆危機

白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

按喇叭變「暴力碰碰車」！高雄街頭毀滅式衝撞4人掛彩

竹科內「超高壓變電所」大火！火舌濃煙狂竄　警消搶救中

聰明橘貓迎接馬麻回家　不停說話撒嬌還超聽話

史金斯讚守備太精彩「讓我投得更輕鬆」　也點名多明尼加最難對付

國3甲水泥車翻覆！車頭全爛「駕駛臟器外露嵌車內」慘死

川普稱「沒料到」伊朗會報復攻擊！　美情報打臉：早就警告多次

子彈上膛！他微笑示範「下秒自轟倒地」　意外錄到死亡瞬間

美國「默許」伊朗油輪通過荷莫茲　財長：為供應世界其他地區

北韓最新「美女機器人」長相曝！露詭異微笑　現身投票所

國際制裁失效？報告：金正恩靠軍援俄羅斯「狠賺4600億元」

美航母「福特號」大火狂燒30小時！600人沒床睡　部署撐1年瀕臨極限

川普要求「川習會」延後1月　美財長：與中國是否護航荷莫茲無關

自殺炸彈連環爆！奈及利亞「市場醫院遇襲」至少23死108傷

曾神預言2008金融海嘯！　專家「點名台灣」：下波風暴關鍵引爆點

伊朗戰爭恐燒到9月？美媒揭白宮官員私下評估　期中選舉爆危機

川普延後「川習會」　學者：籌碼少的一方傾向延緩進展

不再亂拆家！虎斑貓改招「每天叼玩具」　奶音求陪玩主人秒投降

住進《神隱少女》油屋原型！銀山溫泉能登屋旅館　還有接駁服務

【廣編】Hair Recipe髮的食譜首次推出　攜手康是美打造療癒香氛體驗店

川普稱「沒料到」伊朗會報復攻擊！　美情報打臉：早就警告多次

防災教育向下扎根　南消鹽行消防隊走進幼兒園教自保

今年網購詐騙案暴增6735件　刑事局：7-11賣貨便成主要管道

同天3度性侵高中學妹　男大生辯「是我太普信」下場曝

台南三井Outlet二期試營運首日排長龍　LOPIA排隊隊伍「看不到盡頭」

搭捷運突見血！ 她求助北捷被「1隱藏服務」驚呆：還免費的

朴珍榮80公斤需要減肥嗎？　主廚們：這樣會昏倒欸

國際熱門新聞

第一槍！馬來西亞宣布與美貿易協定「失效」

伊朗大規模空襲　阿聯一度關閉領空

伊朗狂空襲　網紅轟逃離者不知感恩

美駐伊拉克使館被轟　震撼攔截畫面曝

專家「點名台灣」：下波金融風暴關鍵引爆點

陸海警船進釣島　掛機關砲「逼近日籍漁船」

5分鐘摧毀伊朗命脈！川普關鍵王牌曝

即／韓釜山某航空公司機長「當街遭砍」慘死

無人機轟炸　阿聯「最大氣油田」暫停營運

川普要7國護航荷莫茲　稱：那是你們的領土

台供應鏈入列！輝達Vera Rubin下半年推出　7晶片打造AI超級電腦

美航母「福特號」狂燒30小時　600人沒床睡

北約盟國回應了！白宮表態恐延川習會

川普：已要求「川習會」延後一個月　美國正在打仗

更多熱門

相關新聞

川普何時收手？　美伊終戰「3大劇本」曝

川普何時收手？　美伊終戰「3大劇本」曝

美以聯軍與伊朗的戰火已進入第17天，目前全球關注的焦點莫過於戰爭何時結束。美國總統川普（Donald Trump）曾預計戰事約持續4到5週，但隨後又稱戰況可能持續更久；根據外媒分析，這場衝突結束的3種可能劇本，其中「荷莫茲海峽」的穩定性將成為關鍵。

德西義拒護航荷莫茲　川普氣炸：忘恩負義

德西義拒護航荷莫茲　川普氣炸：忘恩負義

盟友不挺！　英官員回應川普：沒必要滿足美國每一項要求

盟友不挺！　英官員回應川普：沒必要滿足美國每一項要求

川普陷「打還是撤」兩難　美媒曝各有嚴重後果

川普陷「打還是撤」兩難　美媒曝各有嚴重後果

川普施壓中國護航荷莫茲海峽　外媒一面倒看衰

川普施壓中國護航荷莫茲海峽　外媒一面倒看衰

關鍵字：

伊朗油輪荷莫茲海峽美國政策石油供應油價飆漲

讀者迴響

熱門新聞

鋒面要來了！　「連下4天」地區曝

日人來台瘋找「嘍嘿嘍嘿」餅乾！她一看包裝秒懂

郭台銘賣了3架私人飛機！　背後盤算曝光

才和入獄Toyz結婚　篠崎泫日旅住水餃二代家

男街頭變身人肉麥克風！金髮妹跪地賣力獻技

獨／棄科技廠 10 萬月薪！　機械系女神侯芳轉戰啦啦隊

22歲女改住養老院　每月房租不到1000

「只買1時段班機」爽又舒服！網懂：長大的證明

約人妻性交易遭嫌臭　男還被偷8200元

篠崎泫「剛傳獄中結婚Toyz」又爆幽會水餃店二代

快訊／蘋果再突發新品

快訊／1張抱一天賺逾百萬　股王信驊漲停狠飆11320元新天價

不是說晚安！以前MSN聊完「必說1句話」　網回憶殺

新北桌遊店「新店員報到」狂曬辣照　本尊被神出！

委內瑞拉首闖WBC冠軍戰！寫隊史新頁

更多

最夯影音

更多
白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線

白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線
多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面