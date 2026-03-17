烏克蘭化學系高材生嚼口香糖竟炸碎下巴慘死！原因曝光

▲烏克蘭一名男子誤將化學粉末當成檸檬酸粉末，將口香糖沾上化學粉末後入口嚼食，意外被炸死。（示意圖／photoAC）

圖文／鏡週刊

烏克蘭曾傳出一起令人毛骨悚然的意外，25歲的化學系學生在嚼口香糖時，嘴裡竟毫無預警地爆炸。這場突如其來的神祕爆炸力道驚人，瞬間將他的下半臉毀滅，這名年輕人也因此當場喪命。

特殊習慣害死人

慘劇發生在2009年，死者弗拉基米爾（Vladimir Likhonos）有個特殊習慣，他會在嚼口香糖時蘸一點檸檬酸粉末，追求那種極致酸爽的口感。然而案發當天，專注於實驗的他一時大意，將桌上外觀相似的化學引爆粉末誤認為酸粉，用口香糖沾了之後放入口中咀嚼。

巨大爆炸死狀悽慘

當地警方發言人比加諾娃（Elvira Biganova）形容，這顆口香糖簡直就是致命微型炸彈，一入口便當場引爆。強大的威力撕裂弗拉基米爾的下巴與臉頰，連經驗豐富的老警察都被血肉模糊的現場嚇壞。儘管救難人員迅速趕到，卻仍無法挽回這條年輕生命。

化學粉末比TNT強

調查顯示死者工作桌上留有約100公克具備高度危險性的粉末，當局甚至得動用防爆小組，因為桌上那疊粉末據稱威力比TNT炸藥強4倍。據了解，弗拉基米爾在校時化學成績拿A，卻因論文卡關被退學。



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