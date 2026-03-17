外送員上樓送餐「聞到可怕臭味」　警在衣櫥找到腐爛女屍

▲外送員送餐。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅來納州一名外送員前往客戶家送餐時，突然聞到一股噁心臭味，報警後警方前往現場檢查，沒想到發現一具被毯子包裹住、已經腐爛的女性屍體。

外送員聞噁臭 意外發現女屍

警方10日接到國外外送平台DoorDasher一名外送員報案，說在客戶家聞到一股很可怕的味道，希望他們能前往現場幫忙確認情況。警方前往事發地點後，在衣櫥中發現一具屍體，後來證實死者為26歲的伊芙琳(Evelin Carolina Enamorado-Cisnado)。

CMPD has arrested LHIS BRITO-COSTA age 23 for the murder yesterday of an unnamed victim.



According to CMDP Brito-Costa is deaf and speaks only Portuguese. Which would make her most likely an illegal immigrant from Brazil. pic.twitter.com/PJVnAfr5PX — Cedar Posts (@CedarPosts) March 11, 2026

根據警方紀錄，外送員在現場聞到難聞味道後，意外從大樓一名住戶得知大樓內有屍體，但目前無法得知是誰告知他屍體的事情。

女坦承犯案 因女友外遇槍殺

警方隔天將23歲女子莉絲(Lhis Birito Costa)逮捕，她被捕後坦承曾和死者交往過，在得知死者外遇後，開槍把對方射殺。莉絲目前被指控一級殺人罪，被下令不得保釋，將於4月2日再次出庭。

死者家屬在臉書上發文悼念，「她是一個不會傷人的女孩，從來不會招惹別人，那個女人竟然冷血地奪走她的生命，只因為她想離開對方」，希望大家能夠捐款，幫助家人將遺體運回宏都拉斯。