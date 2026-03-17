大阪世博吉祥物「脈脈」推首本寫真集　女友感爆棚！

▲吉祥物「脈脈」推出首本寫真集。（圖／取自大阪世博官網）

圖文／鏡週刊

大阪世界博覽會落幕，官方吉祥物「脈脈」（ミャクミャク）深受民眾喜愛，據報其周邊商品狂吸約800億日圓（約台幣162億元）銷售額，而官方乘勝追擊，宣布推出「脈脈」的寫真集，收錄它充滿透明感及女友感的各種角度，馬上引發網友熱議，充分展現日本強大行銷能力。

吉祥物也能推寫真集？

大阪世博官方16日宣布推出脈脈的第一本寫真集，名為「 I myaku you. 」，預計4月13日（週一）正式發售，為了充分展現脈脈的魅力，團隊遠赴沖繩取景，耗時3天2夜拍攝，寫真集總計224頁誠意滿滿，裡面還有要拆封才能看到的獨家特典寫真卡（共5款）。

▲吉祥物「脈脈」推寫真集，還不快手刀買起來。（圖／取自大阪世博官網）

「脈脈」性感照也收錄 網暴動

寫真集透過打光展現出「脈脈」獨特透明感，當中不乏女友感十足照片，諸如「脈脈」在陽光照射下起床，沙灘曬日光浴，還有夕陽西下時漫步沙灘，就連性感照都有，讓網友看了直接暴動，對此相當期待。

▲陽光射下，吉祥物「脈脈」慵懶起床啦。（圖／取自大阪世博官網）

▲「脈脈」眼睛有張開呦！（圖／取自大阪世博官網）

▲「脈脈」沙灘性感照也有的。（圖／取自大阪世博官網）

▲「脈脈」在沖繩很愜意。（圖／取自大阪世博官網）

不僅有特典！ 還將辦見面會

值得一提的，為紀念寫真集發售，屆時東京、大阪及名古屋還將舉辦「脈脈」的見面會，詳細時程及參加方式將會於日後公布。

▲「脈脈」漫步沙灘。（圖／取自大阪世博官網）

▲「脈脈」女友視角？！（圖／取自大阪世博官網）

▲「脈脈」寫真集照片搶先看。（圖／取自大阪世博官網）



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