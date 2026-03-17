蕭敬嚴昔酸傅崐萁「傅京趕烤、要藍白合是白癡」　畫面遭挖出

記者郭運興／台北報導

投入國民黨新北議員第11選區初選的蕭敬嚴，近日不斷被挖出大罷免時期攻擊黨內、訕笑同志言論，連民眾黨主席黃國昌都曾被酸「沒擔當」，蕭敬嚴則道歉稱，會虛心檢討發言。但今（17日）又被挖出片段，在2024年2月27日政論節目談到立法院藍白合作，他痛批「只有傅崐萁在那邊說要跟民眾黨合作，被騙一次是無知、被騙兩次是白癡、被騙三次是有私」，提到傅崐萁訪中一事更大酸「這個史上叫做傅京趕烤」。

蕭敬嚴昔日攻擊黨內言論不斷遭藍營支持者挖出，今日又有片段曝光，在2024年2月27日政論節目上談到立法院藍白合作，他痛批「只有傅崐萁在那邊說要跟民眾黨合作，現在大家想得就是選舉，被騙一次是無知、被騙兩次是白癡、被騙三次是有私，有私心那個私，現在傅崐萁藍白合喊得比朱立倫大聲，當一個人做一些奇怪的事情，在國民黨裡面通常就是要選總統、黨主席」，另外，提到傅崐萁訪中一事更大酸「這個史上叫做傅京趕烤」。

對此，粉專政客爽表示，蕭敬嚴很喜歡講「單槍匹馬去綠營節目辯護、自己都是理性對國民黨建言」，想問一下蕭敬嚴，上綠營政論酸傅崐萁「相煎傅崐萁」、「傅京趕烤」，這是辯護什麼？是給國民黨什麼建言？

政客爽批評，祝願敬嚴順利落選，要挽回尊嚴就快去退黨，好好上通告，以後如果「國民黨前發言人」的身分不能用，可以改用「綠色失業青年」，這樣比較有收視率

▼蕭敬嚴大酸傅崐萁。（圖／翻攝自YouTube／新台派上線）