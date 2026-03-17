馬英九切割蕭旭岑？　綠委：不買單鄭麗文路線、趨吉避凶閃為上策

▲民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

馬英九文教基金會董事長馬英九昨透過聲明指出，基金會前執行長蕭旭岑及前員工王光慈已於2月完成離職交接手續，未來個人言論及行為均不代表馬辦。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今（17日）指出，聲明耐人尋味，怎麼會突然提以後言行不代表馬辦？好像這兩人會做什麼事。綠委吳思瑤則列舉2月發生什麼事，直言鄭麗文路線，馬英九也不買單，趨吉避凶，閃為上策。

馬英九文教基金會董事長馬英九16日發布聲明，宣布聘請基金會前任董事、台北市立大學戴遐齡擔任執行長；而基金會前執行長蕭旭岑及前員工王光慈均已於今年2月完成離職交接手續。未來蕭旭岑及王光慈兩人之個人言論及行為，均不能代表該會及馬英九的立場。

民進黨團書記長范雲今（17日）受訪表示，各方有很多猜測，尊重馬辦自己對人事上、政治立場的選擇。民進黨團幹事長莊瑞雄則說，昨天馬辦發出的聲明確實耐人尋味，第二段怎麼突然提到蕭旭岑跟王光慈以後言論行為均不代表馬辦，「這句話奇怪，一般要離開職務都會有點祝福」，但這個講法，好像是這兩個人會幹什麼事、將來爆發什麼事。

莊瑞雄指出，這就是充滿政治權鬥在裡面，也許蕭旭岑這段時間的言論造成馬英九、金溥聰跟鄭麗文陣營什麼樣的意見不一致或立場上有任何衝突的地方，「這個國民黨自己的風暴，我們不過多評論」。

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者李毓康攝）

民進黨立委吳思瑤則在臉書表示，不當鄭麗文同路人，馬英九、蕭旭岑「離」了！馬英九基金會發布「蕭旭岑未來言行不代表馬英九」。說「切割」是好聽，感覺甚至是將蕭旭岑「逐出派門」。

吳思瑤指出，這封絲毫不留情面對外聲明刻意點出「蕭旭岑今年2月底已辦妥離職」，來回顧2月發生了什麼事？蕭旭岑接任鄭麗文指定副主席，2月率國民黨赴中參加「國共論壇」後，就愈來愈走鐘，親中言行大膽毫不避諱。

吳思瑤說，赴中接旨的蕭旭岑為了擋軍購，被視為馬英九分身的他，竟公然批評「谷立言只比科長大一點」，還指呼籲支持軍購的美國參議員是「想要賺一點油水的親戚」，也在2月。這種犯外交大忌、又極度無知的言行，主子當然面子也掛不住。

吳思瑤表示，但更嚴重的，蕭旭岑從馬英九代名詞成為鄭麗文同路人，與中國進行的魔鬼交易，到底要台灣付出什麼代價？尤其上半年就要上路的鄭習會，蕭旭岑就是居間安排者，究竟有什麼不可告人的秘密？馬英九究竟發現了什麼？覺察了什麼？發現苗頭不對，馬上要他走人？

吳思瑤認為，鄭麗文說的鄭習會一定是利多，還沒上路，馬英九就大動作切割蕭旭岑，這對國民黨實在不是什麼好兆頭。總歸一句話，鄭麗文路線，馬英九也不買單，趨吉避凶，閃為上策。