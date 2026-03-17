台中麗水漁港女子落海失蹤　警消搜救一夜今早再出動44人

▲消防昨晚漏夜搜索未果，今上午再出動44人前往搜救。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市龍井區麗水漁港昨（16）日晚間發生疑似女子落海，警消在岸邊發現機車、手機、拖鞋等物，但消防人員漏夜搜索未果，今天上午8時再出動44人及空拍機，持續搜尋女子下落。

消防局指出，昨晚7時27分接獲報案，稱麗水漁港疑有1名女子落海，案上留有手機、拖鞋、酒等物，需要派遣船艇及照明設備；龍井分隊出動2車1船艇及8人，由吳柏佑小隊長帶隊前往搜救，至晚間10時30分仍未有所獲。

消防局表示，今天上午8時搜救人員於麗水漁港安檢所集合，由第四大隊2人、1空拍機；沙鹿分隊警消2人、義消1人、1艇；龍井分隊警消人員3人、義消1人、1艇；大肚分隊2潛水人員，民間團體13人(3空拍機、1艇、4潛水人員)，彰化縣政府消防局警消人員2人，海巡署岸巡9人、海巡8人、1艇、2空拍機，共計44人6艇及4空拍機，針對搜索區域進行搜尋。

警方表示，昨晚獲報立即派遣警力前往了解，發現有一台重機車停留現場，即通報相關單位協尋，目前現場由警方、消防隊及海巡署人員在現場周邊搜尋。

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