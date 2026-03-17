清明前2周末掃墓「國道通行費7折」　北高省130元、短途變貴

▲清明連假前兩周末國道通行費採單一費率並打7折。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

清明4天連假將至，預估將有大量返鄉掃墓和出遊車潮，其中連假首日交通量上看平日1.3倍。為分散車流，高公局於3月21日起的連假前兩個周休祭出優惠措施，國道通行費採單一費率再打7折，以台北圓山到高雄為例，通行費可省下130元；另外，行駛里程在42公里以下短途車輛，通行費反而變貴。

為了鼓勵民眾分散掃墓車流，避免清明節連假期間國道車流過度集中，高速公路局祭出「提前掃墓」國道收費優惠，於連假前兩個周休包括3月21日、22日、28日、29日，可享通行費採單一費率再7折的折扣。

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根據高公局試算，小型車單一費率再打7折之通行費率為每公里0.63元，台北圓山至高雄之通行費僅213元，較一般費率之343元節省下130元；圓山到大雅通行費則僅94元，比一般日通行費便宜62元。不過短途車流通行費將變貴，以圓山到桃園為例，清明連假前兩個周末通行費為16元，比一般日通行費7元貴了9元，短途則建議改走省道。

▲清明連假前兩周末通行費試算。（圖／高公局提供）

高公局表示，依據過去實施經驗，連假前兩個周休實施通行費優惠措施後，整體交通量較一般周休增加約1成，顯示該措施對分散清明節掃墓車流具一定程度之效益。

不過高公局指出，每日行駛里程在42公里以下短途車流之通行費用，則有所增加，因此建議短途用路人可改行駛地方道路或替代道路，除可避免繳納較多通行費外，亦可節省於交流道壅塞時排隊之等候時間。

▲清明前兩周末國道疏運措施。（圖／高公局提供）

清明節前兩個周休除國道通行費採單一費率再7折收費外，高公局也於節前兩個周六包括3月21日、28日實施國5時段性封閉部分南向入口，另於節前兩個周日包括3月22、29日國5部分北向入口維持實施高乘載管制。

高公局也提醒，於鄰近國道處祭祖掃墓時切勿燃燒冥紙和雜草，避免燃燒產生之濃煙飄散至國道而影響行車視線。