伊朗新領袖可能是同志？美媒：川普一聽情報「放聲大笑」

▲56歲的穆吉塔巴目前下落不明。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

《紐約郵報》16日獨家報導，美國情報顯示，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）可能是同志。總統川普聽取匯報之後，難以抑制驚訝之情，甚至忍不住放聲大笑。

伊朗新領袖是同志？川普聽聞大笑

3名消息人士證實總統上週聽見這項情報的真實反應，當時現場其他官員也覺得極其荒謬，跟著川普一起大笑，其中一名資深情報官員甚至「連續好幾天都在笑這件事」。

根據3名消息人士說法，美國情報機構認為，關於穆吉塔巴性向的說法可信度很高。其中2人表示，情報顯示穆吉塔巴與童年時期的家教老師維持長期性關係，第3人則形容此對象是哈米尼家族的前雇員。

其中一名消息人士表示，穆吉塔巴據信在2月28日的空襲中受傷，治療期間曾對男性醫護人員做出「侵略性」的性挑逗行為，可能是受到強效藥物影響。

▲據傳川普聽完這項情報後，忍不住放聲大笑。（示意圖／達志影像／美聯社）



美國情報機構並未掌握照片證據，但消息人士堅稱這個說法非常可靠。其中一人指出，這項情報來自「政府最受保護的來源之一」。另一人表示，此消息出現在最高層級的情報匯報之中，顯示具備一定可信度。

CBS也於15日引述消息人士說法報導，美國情報顯示哈米尼對於兒子接班有所疑慮，因為穆吉塔巴被認為不太聰明，不具領導資格，而且他知道兒子在「私人生活」方面存在「一些問題」。

英美伊早有傳聞 傳長期接受治療

事實上，這項傳聞最晚2024年5月就已在伊朗內部流傳。當時時任總統萊希（Ebrahim Raisi）墜機身亡，各界開始討論最高領袖的其他接班人選。

維基解密（WikiLeaks）也曾公開一份2008年的美國外交電報指出，穆吉塔巴曾赴英治療「性功能障礙」。美國國務院文件指出，穆吉塔巴30歲才結婚，相對晚婚，「據稱是因為存在性功能障礙」，但在三度前往英國倫敦的威靈頓與克倫威爾醫院（Wellington and Cromwell Hospitals）長期治療之後已經解決。

外洩文件還宣稱，家族期待早日傳宗接代，穆吉塔巴為此第四度赴英治療，在那裡停留2個月後妻子才懷孕。

▼多年前，伊朗內部已出現穆吉塔巴的性向傳聞。（圖／路透）



伊朗長期壓迫同志 白宮尚未回應

《紐約郵報》寫道，在伊朗，同性性行為屬於死刑重罪，部分男同志甚至被吊死在起重機上，作為針對其他同性戀者的「警告」。前總統阿曼迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）2007年甚至宣稱「伊朗沒有同性戀」。

其中一名消息人士表示，雖然一般而言，不該違背當事人意願公開性向，但「如果有哪個時刻可以這麼做，那就是當對方領導著一個用起重機吊死同性戀者的壓迫性伊斯蘭神權國家時。」

56歲的穆吉塔巴目前下落不明，傷勢恢復情況也未公布。白宮並未回應這篇報導。