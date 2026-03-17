藍青年高喊「正藍」逆風挺蕭敬嚴　批國民黨真正破口是鄭麗文

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍青年丁瑀高喊「正藍」逆風挺蕭敬嚴　批國民黨真破口是鄭麗文

▲不滿鄭麗文拜共諜，丁瑀赴國民黨中央黨部喊話鄭出面道歉，卻因為申請遭阻攔。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲蕭敬嚴遭徐巧芯等人圍剿，丁瑀逆風相挺蕭。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨發言人蕭敬嚴近日領表投入新北市議員黨內初選，慘遭藍委徐巧芯、葉元之猛烈砲轟他在去年大罷免期間落井下石，頻上綠營政論節目搶曝光。不過，國民黨青年軍丁瑀則在政論節目中逆風相挺稱，蕭敬嚴完全不用為言論自由道歉，國民黨真正的破口是黨主席鄭麗文，與其花時間對付蕭敬嚴，不如花心思對抗中國國家主席習近平，更高喊自己才是正藍軍。

蕭敬嚴日前投入新北市議員黨內初選，慘遭徐巧芯等人圍剿，砲轟蕭去年大罷免期間落井下石，親藍粉專並曬出多段影片曬出蕭多段嘲諷國民黨的影片，蕭前晚雖道歉辯稱，「過去年輕，單純想讓黨更好，卻忽略過激言論傷害到黨內同志」，但徐巧芯仍不買單，繼續嗆「毫無誠意」。

國民黨青年軍丁瑀則在新台派上線節目中公開聲援蕭敬嚴，「我公開挺蕭敬嚴要硬起來」，好兄弟，你不用為了民主言論自由道歉，這樣太軟了，你不要道歉，不要為了選舉這麼俗辣的道歉！

丁瑀提到，四年前蕭敬嚴也在瑞平雙貢選區，幫國民黨扛了一場漂亮的仗，大家都知道這一選區是偏綠的，而且當時還碰到疫情，基本上無法挨家挨戶，但他幫國民黨扛下了這一戰。

丁瑀還批，國民黨黨內充斥著「假國民黨」人士，並拍胸口自稱，正藍在這裡！甚至直接點名張競，直指其行為是國軍之恥；丁瑀還提到，蠻多國民黨人讓他蠻心痛的，他們恨民進黨絕對大於恨對岸的共產黨，要蕭敬嚴一起硬起來，把這些假藍清乾淨，請他們好好的去對岸，對岸用飛彈對準我們，那才是大家的敵人。

丁瑀勸徐巧芯與葉元之停止對後輩的「越級打怪」，黨內應放下仇恨，以祈禱取代攻擊，並將精力投注於推動福國利民的政策。丁瑀強調，國民黨真正的破口是鄭麗文，正統國民黨是要帶頭守護中華民國主權、建設台灣、團結國人，而不是滿腦子想著如何消滅民進黨。

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