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18歲陸女腹中長12cm腫瘤　醫一看嚇喊：腫塊裡還有「24顆牙齒」

▲曾琳琳體內的腫瘤。（圖／翻攝自微博）

▲曾琳琳體內的腫瘤。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

湖南長沙一名18歲少女曾琳琳（化名）近日在家跳操時，突然出現右下腹劇烈疼痛，就醫檢查後竟發現體內長出巨大腫瘤，且影像顯示內部含有牙齒與骨骼，令醫師相當震驚。

據《瀟湘晨報》報導，曾琳琳因持續性腹痛前往長沙市中心醫院就診，經彩超檢查發現下腹部有一顆直徑達12公分的腫塊，影像中甚至出現類似牙齒與骨骼的結構。

婦產科醫師魏馨表示，依檢查結果判斷，該腫塊高度疑似為「卵巢畸胎瘤」，這是一種常見的卵巢生殖細胞腫瘤，腫瘤內可能包含頭髮、牙齒、骨骼甚至油脂等組織，但大多屬於良性。不過由於腫瘤體積已偏大，且存在扭轉引發急性腹痛的風險，建議儘快手術處理。

面對手術，年僅18歲的曾琳琳一度感到恐懼，擔心疼痛及術後留下疤痕。醫療團隊經評估後，為她安排「經臍單孔腹腔鏡手術」，透過肚臍單一切口進行操作。

▲▼18歲女腹中長「24顆牙齒腫瘤」。（圖／翻攝自微博）

▲24顆牙齒。（圖／翻攝自微博）

手術由魏馨主刀，最終順利將直徑12公分的腫瘤完整取出。術後檢視內容物時，醫護人員發現腫瘤內，竟含有24顆形態不一的牙齒，以及最大直徑接近5公分的骨骼組織。

術後曾琳琳恢復良好，傷口隱藏在肚臍內部，外觀幾乎看不出手術痕跡。醫師指出，經臍單孔手術切口約2公分，相較傳統需在腹部開3至4個切口，更有助於減少疤痕並提升術後美觀。

醫師提醒，卵巢畸胎瘤多數為良性，早期通常沒有明顯症狀，常在體檢中偶然發現。但當腫瘤增大或發生扭轉、破裂時，可能引發劇烈腹痛，需要及時就醫。

此外，若青春期女性出現月經長期不規律，或突然出現持續性腹痛等情況，不應僅視為正常發育現象，應盡早檢查，以免延誤治療時機。

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