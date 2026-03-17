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社會 社會焦點 保障人權

台中女公園摔到骨折提告！市府「不應被動管理」　法院判國賠24萬

▲▼ 。（圖／）

▲台中一名吳女在議政公園跌倒，提出國賠請求，法院判建設局養工處要賠24萬餘元。（圖／翻攝Google Maps）

記者許權毅／台中報導

台中吳姓女子走在台中議政公園人行道跌倒，發現是地磚有2公分高低差導致，認為台中市政府養工處疏於管理，提出國賠請求35萬。雖然市府說是因為樹根隆起導致，高度為1公分差，沒接到通報，法院認為市府不應被動，要主動巡查或設置警告，判賠24萬餘元。

吳女主張，去年6月29日上午7時20分許行經台中市「公一之三公園（議政公園）」人行道，因為地磚隆起達到2公分，導致跌倒前撲，傷到右側近端肱骨骨折，認為台中市政府建設局養工處對於人行道有維持平整義務，卻疏於管理導致民眾受傷，對於公共設施管理有欠缺，求償醫療費用14萬2340元、精神慰撫金20萬7660元，合計35萬元。

養工處說，事故地點地磚隆起，是因為樹根引起，且依據吳女提供之照片，地磚隆起幅度只有1公分，也無明顯坑洞或是高地差，經查從事發前1個月，也沒有類似通報紀錄，足見並無管理缺失。

養工處也說，該公園設有植被、樹木，以供生態、綠美化之用，依照一般經驗法則，正常人行走於人行綠園道，地下為土壤層，難期待猶如鋪設瀝青混凝土一般平坦，難認吳女受傷與地磚不平整有因果關係，請求駁回告訴。

台中地院勘驗現場照片，發現確實有大樹在人行道旁，因為樹根凸起導致地磚破裂、隆起，地面不平整。建設局養工處雖說事故前一個月，均無通報紀錄，但是養工處既然是管理機關，應該優先加強巡查，而非被動等待通報，並且應採取防止危害具體措施，未收到通報，也可能只是風險還沒發生。

中院指出，建設局說吳女應該注意人行道，但是建設局有管理維護責任，要確保人行道安全無虞，該處既然有地磚隆起，卻無警告措施或儘速修繕。一般人行走不會緊盯路面，若要說是民眾未注意路面的責任，沒有道理，因為認定吳女求償有理由，其中醫療費用判賠14萬2340元、精神慰撫金10萬元，合計24萬2340元。

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