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長輩狂喊「捏鼻子會變挺」　1寶媽爆無奈！醫師急勸：不要鬧

▲▼奶粉,奶粉異物,異物,奶粉罐,嬰兒,食用。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者周亭瑋／綜合報導

面對傳統的育兒迷思，不少家長無奈又困惑。一名母親近日透露，長輩堅持「捏鼻子會變挺」，先生則嫌小孩「鼻孔越吸越大」，讓她相當困擾。對此，蘇怡寧醫師強調，基因才是決定因素，盲目亂捏反而可能傷及幼兒，忍不住直呼「真的不要鬧耶！」

捏鼻變挺、吸鼻變大？母無奈求助：該怎麼解釋

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這名母親私訊表示，長輩從小孩出生就開始碎念，要捏鼻子才會挺，雖然她曾解釋鼻型由基因決定，且亂捏恐受傷，但長輩至今仍時不時提起。

不僅如此，連先生也加入戰局，質疑孩子鼻孔越來越明顯，懷疑是吸鼻涕或挖鼻屎導致。這讓她不禁困擾問道，「是否有科學研究能讓媽媽們在面對家人提問時，有個依據可以解釋。」

▲▼幼兒園,小班,重點。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫xframe）

蘇怡寧名醫開釋：「鼻子不是靠捏一捏就能變挺」

針對家長的疑慮，蘇怡寧醫師明確表示，鼻子的外型主要是由基因與發育決定，目前並無醫學證據支持捏鼻子能改變鼻型，且嬰幼兒鼻部組織嬌嫩，過度捏壓反而增加受傷風險，「真的不是靠捏一捏就能變挺。」

至於鼻孔大小，他直言，這與天生外型及臉部發育有關，正常吸鼻涕並不會導致變形。

醫療處置與迷信不同！醫：耳模矯正有其時效與專業

蘇怡寧也特別說明，雖然有些新生兒耳型異常可透過耳模矯正，但那是因為新生兒耳軟骨在特定時期具備可塑性，且屬於專業醫療處置，絕非家人自行用手捏壓就能見效。

他提醒，與其擔心鼻型變形，更應注意太常吸鼻子可能刺激鼻黏膜，應有需要再輕柔處理即可。

對此，網友們紛紛回應，「以為黏土喔？基因注定，以後長大去整形外科比較快」、「捏一捏就比較挺，那隆鼻醫生要賺什麼」、「我媽到現在也還在跟我說要捏鼻子」、「我家是常常要拉耳朵，真的不一樣好嗎」、「真的不要鬧耶，小孩受傷誰負責」、「科學根據就是去照鏡子看爸媽長怎樣」。

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