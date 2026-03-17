最強菜農開嗆：藍營高層強力護航蕭敬嚴　這樣的黨紀何以服眾？

▲蕭敬嚴。（圖／國民黨提供）

記者郭運興／台北報導

投入國民黨新北議員第11選區初選的蕭敬嚴，近日不斷被挖出攻擊黨內言論，引起同黨立委不滿，蕭敬嚴則道歉稱，會虛心檢討發言。對此，曾代表國民黨參選立委的最強菜農林佳新今（17日）表示，明眼人都看得出來「有高層在強力護航」，自己要冒大不諱說一句「這樣的黨紀何以服眾」？讓這負面消息一再傷害川伯選情難道黨中央還要漠視不理？不管過去怎麼惡搞就能獲得提名，想一想就覺得悲從中來，那麼多人每天在奔波助講而受益者竟然是「蕭敬嚴」。

林佳新表示，當年已經確定蕭敬嚴違紀停權三年，結果現在卻為其再議改為停權一年其中的「眉角」明眼人都看得出來「有強而有力的高人，高層在強力護航」，自己還是要冒大不諱說一句話「這樣的黨紀何以服眾」？

林佳新表示，而且蕭敬嚴不是年少不懂事一時糊塗，而是在這屆立委甫上任民進黨就在推動大罷免其間到現在都依然在調侃、訕笑，攻擊本黨立委甚至立院總召，本黨主席，這樣的行為能改判停權一年讓其能取得本黨初選參選資格自己也是醉了。

林佳新強調，原本應該是川伯（李四川）光榮上場的時刻，卻讓這負面消息一再傷害川伯選情難道黨中央還要漠視不理？考紀會應該積極處理，少了一個蕭敬嚴讓川伯重回主戰場已經是刻不容緩的時刻，否則只會讓其爭議繼續延燒。

林佳新直言，川伯並非穩操勝券，蘇貞昌也不是吃素的，促請高層有力人士放開你的手吧，因人設事黨紀不彰，未來誰還肯在螢光幕前不畏艱辛極力辯護？大家乾脆都學蕭敬嚴，努力當小丑拼命賺通告費再來找高層罩著就好了？

林佳新說，不管過去、現在怎麼惡搞躺著就能獲得提名，誰還肯在街頭風吹雨淋的無償為黨辯護？想一想就覺得悲從中來，那麼多人每天在奔波助講而受益者竟然是「蕭敬嚴」。

▼林佳新。（圖／翻攝自Facebook／林佳新）