逼13歲女友公園全裸跪地爬行！拿衣架抽打　惡男判3年10月

▲新竹李男交往13歲少女多次洩慾，被判刑3年10月。（示意圖／翻攝pakutaso網站）



記者郭玗潔／新竹報導

新竹李姓男子和13歲少女交往，短短2個月間與她發生多次性關係、拍性愛片、裸體視訊，還要求少女在公園全裸跪地爬行，而後李不滿少女背著他答應別人邀約，更到少女住處激戰後，拿衣架將少女打到手腳多處瘀傷，變態行徑被少女父親發現，將李男告上法院，李男連忙以60萬達成調解。新竹地院審理，依李男犯兒童及少年性剝削防制條例等罪，在有期徒刑不得易服社會勞動部分，應執行3年10月徒刑。可上訴。

判決指出，李男於去年2月間，透過交友軟體認識少女琳琳(化名)並交往。李男明知她年僅13歲，仍在同年月10日至3月20日間，與她在南寮漁港附近摩鐵、琳琳住處、公園廁所等地發生性關係11次，且多次拍下性愛影片，此外，李更將琳琳帶南寮漁港附近公園，要她全裸跪地爬行，同時拍下影片和裸照。同期間若琳琳在家，李男就會要求琳琳開啟手機鏡頭視訊，要琳琳自慰或裸露隱私部位讓他欣賞，6度拍下影片和照片。

同年4月8日，李男因發現琳琳瞞著他答應他人邀約，竟醋意大發，在琳琳住處先與她發生性行為後，拿起衣架毆打琳琳，打到琳琳手、腿多處瘀青和割傷。

全案曝光後，李男坦承犯行，法官審酌李男和琳琳父親以60萬達成調解，認為他已經努力彌補過錯，且無前科紀錄等情，依他犯成年人故意對少年犯傷害罪，處5月徒刑，另犯11個對於1未滿14歲之女子為性交罪、1個拍攝少年為猥褻行為之電子訊號罪、6個製造少年為猥褻行為之電子訊號罪，有期徒刑不得易服社會勞動部分，應執行3年10月徒刑。可上訴。

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