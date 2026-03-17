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夫妻賺7萬「生孩又繳房貸」只能窮活？網揭1關鍵：也可很幸福

▲ 親子,兒童,嬰兒,遊樂園,遊樂設施,娃娃車,家長小孩互動,餵奶,換尿布（圖／記者姜國輝攝）

▲夫妻雙薪7萬，要扛房貸、育兒，讓原PO看傻了。（示意圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／劉維榛報導

台灣生育率不斷創新低，而一名網友坦言，看到一對夫妻雙薪7萬左右，剛生小孩又要扛2萬多元房貸，讓原PO不禁質疑「負擔不會很大嗎？」貼文曝光後，網友各有不同看法，「搞不好雙方長輩有支援」、「賺沒有10萬，養小孩都不容易」、「樸素一點、多陪伴，還是可以很幸福」。

一名網友在Threads表示，認識一對夫妻月薪分別約3萬出頭、3萬9000元，最近才剛生下小孩，還要揹每月2萬多元房貸，讓原PO忍不住好奇，這樣的家庭開銷壓力不會很大嗎？

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雙薪7萬養一家三口！有人喊苦、有人說照樣能幸福

文章曝光後，網友紛紛熱議，「生活很辛苦吧，現在賺沒有10萬，養小孩都不容易」、「趕快想辦法增加收入，小學開始支出比較恐怖」、「人家高興就好，搞不好雙方長輩有支援」、「還買得起房就很厲害了」、「太難了，會很常吵架，但很多朋友是因為和公婆同住，寧願辛苦一點也要搬出去」、「我有看過差不多條件生三個的，我真的只能說，他們心臟很大顆」。

另一派網友則認為，養小孩不一定非得砸大錢，重點還是在陪伴與家庭規劃，「老實說小孩還真的可以窮養，只要玩伴跟陪伴給夠，小時候就能很開心」、「5萬3個人用，樸素一點、家長多陪伴，還是可以很幸福」、「有規劃的話其實都很OK，至少有正常收入」、「簡單平淡生活、物慾、慾望低，也是可以生活的」、「同事薪水3萬多，老婆身體不好沒工作，有一個女兒，也是買了中古屋，小孩也是這樣長大啊都國中了，就什麼收入過怎樣的生活，他也是平平淡淡的過日」。

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