講了秒洩年紀！大票台南人「整排全中」苦笑：時代的眼淚

▲「南紡夢時代」現為「南紡購物中心」。（圖／記者陳建宇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

知名在地粉專「台南式 Tainan Style」昨日分享一張「講了會洩漏年紀的台南用語」對照表，列出10個已經改名或消失的台南地標新舊稱呼。貼文一出，狂吸大票在地人熱議，不少網友驚覺，自己口中的稱呼早已是時代的眼淚，紛紛直呼「糟糕！我全中！」

講了會洩漏年紀！「南紡夢時代、中國城」成時代眼淚

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「台南式」發文感嘆，如果平常習慣講出的地標是「舊名」，那可能就不再年輕了，不過同時也強調「但大家聽得懂就好，畢竟這也都是值得回憶的時代痕跡。」

而這些地標包括：曾叫「南紡夢時代」的南紡購物中心、新光三越小北門店曾是傳奇的「東帝士」、台南轉運站原址是「兵工廠」，而文青景點河樂廣場的前身則是「中國城」。

▲許多在地人都習慣講舊的稱呼。（圖／翻攝自臉書／台南式 Tainan Style）

在地人瘋狂補充！「萬客隆、悟智樂園」全被翻出

這篇貼文吸引超過8千人按讚，留言區瞬間變成台南人的集體回憶錄，「糟糕！我全會，左邊這排最熟悉」、「家專一直改不過來」、「還是習慣稱中山公園」、「左邊的人路過」、「真的一天到晚都在講夢時代」、「看到東帝士都要流下時代眼淚了」。

「要進市內」才夠老！一票人附和：要去逢甲路

除了圖表中的地點，網友也提到許多消失的樂園與地標，例如：小時候被擋在門外的「萬客隆」、水上樂園始祖「悟智樂園」與「元寶樂園」；更有資深台南人點出，真正的老台南人會說「要去市內」，或是將現今的西門路一段稱為「逢甲路」。

不少人也笑回，「說美術館是體育館的才老」、「南應大我記得是女技」、「五層樓仔、賊仔市、五餅二魚」、「國花戲院、圓典百貨才是經典」、「代表你還不夠老，說圓典百貨媽媽才懂」、「居然漏掉大學路的89炸雞」。

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