馬來西亞開第一槍！　宣布與美貿易協定「失效」

▲ 川普去年2月宣布對等關稅政策。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國最高法院2月20日裁定總統川普對等關稅政策違憲後，馬來西亞成為全球第一個公開宣布去年10月與美國簽署的互惠貿易協定（ART）失效的國家。不過官員也提到，政府截至目前尚未收到美方任何正式取消協定的通知。

美方未發正式通知 60國仍接受調查

《詩華日報》等當地媒體16日報導，馬來西亞投資、貿易及工業部長佐哈里受訪表示，「美國最高法院已宣布該決定無效。美國並沒有向我們發出任何信函。」

他說明，包括馬來西亞在內的60個國家目前正接受美國貿易調查，而美國法律允許在調查後對相關國家課徵進口關稅，「當他們完成調查結果後，將向大馬提出關稅建議，屆時我們會進行審查並討論。」

協定失效恐重創關鍵產業出口

根據去年10月26日簽署的馬美互惠貿易協定，美國對馬來西亞商品課徵19%關稅，但豁免1711項產品進口關稅，涵蓋馬來西亞對美出口約12%。協定失效將使雙邊貿易陷入僵局，受影響的出口額占兩國每年2870億美元（約9.18兆台幣）貿易額的很大一部分，恐怕衝擊電氣電子、石油天然氣、棕櫚油、手套等關鍵出口產業。

大馬批全面關稅不合理 籲美方明確指出問題

佐哈里批評，以貿易順差為由課徵關稅並不合理，呼籲美方若認為存在問題，應明確點出受影響的產業，而非採取全面關稅措施。

此前，川普政府上周依據1974年《貿易法》第301條啟動大規模貿易調查，將馬來西亞列入16個被控存在不公平貿易行為的貿易夥伴之一。