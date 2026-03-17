柯文哲指赴日單據有問題　卓榮泰：他大概看自己的問題單據習慣了

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰包機赴日看球爭議延燒，有網友指卓上周拿出的單據中，租車公司已「永久歇業」，質疑單據的真實性；民眾黨主席柯文哲也酸，收據一看就知有問題。對此，行政院長卓榮泰今（17日）受訪重申，這就是私人自費行程，在野一再查單據內容只是在挑毛病；他也反擊，柯主席只說單據有問題，也從來說不出什麼問題，「他大概是看自己有問題的單據看習慣了，不大習慣別人合法的單據吧？」

▲行政院長卓榮泰公布自費包機單據，但仍遭在野黨質疑真實性與合理性。（圖／行政院提供）



卓榮泰今到立法院備詢時被問及赴日看球一事時說，「還要再這一題？」接著表示，從一開始，日本這一趟就是一個很單純，假日一日來回、私人自費的行程。萬萬沒想到，國民黨的委員先說他貪瀆百萬，再說他公器私用；等到拿出了所有單據，樣樣都是自費負擔，沒有一塊錢來報請公費，接著又說所有的單據，這裡有問題，那裡有疑問，其實也講不出什麼樣的問題。

卓榮泰說，像柯主席只說單據有問題，也從來說不出什麼問題，「他大概是看自己有問題的單據看習慣了，不大習慣別人合法的單據吧？」

接著卓榮泰指出，在野黨又到松指部去，說松指部能不能停民航機？顧部長已經公開表示，是由民航局來指揮、來運用，可以的；那麼接著又說，松指部跟行政院的開會，為什麼只用電話聯絡，而沒有公文的來回？這簡直是笑話，這種指控也拿出來說；再來，又指向中華職棒聯盟，「我們已經說了，所有的票據都是一張一張買下來的，是請中華職棒代購的」；接著又說，中華職棒是不是把公關票拿來賣？這無端的指控，令人啼笑皆非。

「現在又說，這家公司的遊覽車是永久歇業。」卓榮泰說，最近這幾天，很多人打電話到日本這家公司去問東問西，造成公司也相當的困擾，「如果真的歇業，這個電話怎麼打得通？怎麼有人可以接電話？而且公司所有關於它的繳稅的證明、開業的證明，事實上，我們都看到了，也都沒有問題」。

卓榮泰說，這些行為的最終目的，只是要逼他說出這是公務行程，「居心何在？」卓強調，這是私人的行程，自費前往，所有的經費都是他個人負擔，每一張單據，沒有拿去跟任何的公家機關、行政院報請任何1塊錢。

卓榮泰直言，一再查單據的內容只是在做文章、只是在挑毛病、只是在擴大事端，只是在造成未來進行各項工作的麻煩而已，「請在野黨的委員適可而止，國家不能這樣子被你們玩弄在手上」。