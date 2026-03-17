女驚覺飲料變色有怪味　監視器揭「同事在茶內加清潔劑」擦指紋

▲女子被拍到下毒。（圖／翻攝自 Policja Warszawa）

記者李振慧／綜合報導

波蘭一名女子被監視器拍到，她從架上拿下一瓶清潔劑後，竟然倒入同事杯子中，還使用茶匙攪拌讓毒物能徹底與茶混合，之後特別擦掉自己留下的指紋，誇張惡行近來被判刑。

隱藏攝影機揪凶 女清潔員在飲料中下毒

華沙一名51歲女子去年3月向當地警局報案，指控56歲女同事瑪格札塔(Małgorzata W.)多次在她的飲料中下毒，並提供了她安裝在休息室中的隱藏攝影機畫面，以證實指控。

警方表示，指控女子與瑪格札塔2人是清潔團隊的同事，一同在位於Mysliwiecka的波蘭廣播電台總部工作。女子告訴警方，她當時看到飲料變色且嘗起來很奇怪，懷疑有問題，且後來因為多次被下毒導致嚴重內臟燒傷，包含口腔、食道和胃的內壁均被燒傷。

證實多次下毒 女被判6年刑期

檢測證實，女同事的茶飲中的確被加了清潔劑等化學製品，瑪格札塔被控企圖造成人身嚴重傷害，面臨最高20年刑期。

經過近一年的審理，本案於上周二10日做出裁決，認定馬格札塔自2024年11月15日至12月27日期間，多次下毒造成女同事嚴重身體傷害，被判6年刑期，並被命令向受害者支付賠償金與部分訴訟費用。