又是毒駕！高雄2通緝犯拒檢狂逃　雙雙遭壓制搜出喪屍煙彈

記者許宥孺／高雄報導

高雄街頭深夜上演驚險警匪追逐！昨（16）日深夜，一名呂姓駕駛載著孫姓乘客停在路邊，因未開大燈遭警方臨檢。呂男等人起初假意配合卻加速逃逸，線上警網陸續趕抵現場支援，分別將兩人壓制逮捕，經查呂、孫分別為毒品、搶奪通緝犯，並起獲喪屍煙彈。全案訊後依違反毒品危害防制條例等罪移送偵辦。

▲轎車駕駛假意配合臨檢卻加速逃逸，巡邏員警緊追在後。（圖／記者許宥孺翻攝）



16日深夜10點多，苓雅分局員警巡邏行經四維三路與林森二路口時，發現一輛自小客車未依規定開啟大燈，隨即上前示意停車受檢。未料，該車起初假意配合，卻在員警靠近時突然猛踩油門加速逃逸。

警方見狀立即通報攔截圍捕，並一路尾隨伺機行動，雙方一路追逐至興中一路與仁德路口，員警成功攔截該部轎車，現場警笛聲大作，線上警網陸續趕到支援，吸引不少民眾側目。

▲線上警網趕到，壓制逮捕呂嫌。（圖／記者許宥孺翻攝）

為避免嫌犯衝撞，警方第一時間持警棍破窗，並將車上47歲呂姓駕駛強勢壓制逮捕，而同車的孫姓乘客趁亂跳車，徒步躲進路旁超商掩護，仍遭趕抵支援的警力當場逮捕。

經查證身分，呂嫌與孫嫌分別為毒品及搶奪案通緝犯。警方更於孫嫌身上起獲二級毒品「依托咪酯」粉末2包，並在車內腳踏墊搜出毒煙彈1顆。警方依規定對呂嫌實施毒品唾液快篩，結果呈陽性反應；另孫嫌安排尿液檢測。全案依違反毒品危害防制條例、刑法公共危險罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦，2人通緝部分另解送歸案。

▲孫嫌趁隙逃跑也遭逮捕。（圖／記者許宥孺翻攝）



呂嫌在逃逸過程中多次危險駕駛，警方現場針對未依規定使用燈光、危險駕車、拒檢逃逸及毒駕等違規行為連續開單告發，合計最高罰鍰達新台幣18萬9600元，並當場移置保管車輛、吊扣汽車牌照2年並吊扣駕照1至2年。