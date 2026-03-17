堵麥問李貞秀「空氣質詢」　劉世芳怒瞪記者：碰到我了覺得被騷擾

▲內政部長劉世芳。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨中配立委李貞秀16日進行在內政委員會首次質詢，但因身份問題，內政部長劉世芳拒絕上台備詢。劉世芳今（17日）在立法院議場前受訪時因媒體人數眾多，記者麥克風疑似碰到劉身體，讓劉不滿瞪記者說，「你碰到我了，我覺得受到騷擾」；要求跟記者保持一段距離後才說，李貞秀既然身分有疑慮，那她就是一般民眾，不能代表具有國家公權力的立法委員。

李貞秀因陷入身份疑慮，16日上午在立法院內政委員會，要劉世芳上台備詢遭拒，並與主持會議的民進黨召委李柏毅有口語衝突，到最後李貞秀只能進行「空氣質詢」。

劉世芳今隨著行政院長卓榮泰到立法院進行總質詢的備詢，針對李貞秀質詢初登板吃閉門羹，劉世芳會前受訪時僅說「沒有看法」，但也因為現場媒體十分擁擠，似乎有記者麥克風觸碰到劉世芳身體，她便直接瞪記者表示，「你碰到我了，我覺得受到騷擾」，甚至直接後退一步，要求記者保持距離。

待幕僚維持距離並說，「不好意思，距離保持一下」，劉世芳才說，因為在立法院裡面，有關於委員要質詢的事項，都是按照法定的規定方向處理，「昨天就表達非常清楚，李貞秀到目前為止，還沒有收到正式公文，還有放棄中華人民共和國國籍」。

劉世芳強調，既然李貞秀的身分有疑慮，則認為對方就是一般的民眾，不能夠代表具有國家公權力的立法委員。

