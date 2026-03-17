　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

堵麥問李貞秀「空氣質詢」　劉世芳怒瞪記者：碰到我了覺得被騷擾

▲▼內政部長劉世芳赴內政委員會報告業務概況並備質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲內政部長劉世芳。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

民眾黨中配立委李貞秀16日進行在內政委員會首次質詢，但因身份問題，內政部長劉世芳拒絕上台備詢。劉世芳今（17日）在立法院議場前受訪時因媒體人數眾多，記者麥克風疑似碰到劉身體，讓劉不滿瞪記者說，「你碰到我了，我覺得受到騷擾」；要求跟記者保持一段距離後才說，李貞秀既然身分有疑慮，那她就是一般民眾，不能代表具有國家公權力的立法委員。

李貞秀因陷入身份疑慮，16日上午在立法院內政委員會，要劉世芳上台備詢遭拒，並與主持會議的民進黨召委李柏毅有口語衝突，到最後李貞秀只能進行「空氣質詢」。

劉世芳今隨著行政院長卓榮泰到立法院進行總質詢的備詢，針對李貞秀質詢初登板吃閉門羹，劉世芳會前受訪時僅說「沒有看法」，但也因為現場媒體十分擁擠，似乎有記者麥克風觸碰到劉世芳身體，她便直接瞪記者表示，「你碰到我了，我覺得受到騷擾」，甚至直接後退一步，要求記者保持距離。

待幕僚維持距離並說，「不好意思，距離保持一下」，劉世芳才說，因為在立法院裡面，有關於委員要質詢的事項，都是按照法定的規定方向處理，「昨天就表達非常清楚，李貞秀到目前為止，還沒有收到正式公文，還有放棄中華人民共和國國籍」。

劉世芳強調，既然李貞秀的身分有疑慮，則認為對方就是一般的民眾，不能夠代表具有國家公權力的立法委員。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
369 1 2016 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
摧毀伊朗命脈「只要5分鐘」！　川普手中關鍵王牌曝光
快訊／記憶體太搶手　8檔飆漲停
快訊／1張抱一天賺百萬　股王漲停飆新天價
快訊／釜山命案　機長當街遭砍死　
黃仁勳2026 GTC背板曝光　15家台廠上榜
快訊／委內瑞拉晉級冠軍戰！史上首次
川普施壓日韓！要求派船艦「護衛荷姆茲海峽」：該換你們上場

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蕭敬嚴昔酸傅崐萁「傅京趕烤、要藍白合是白癡」　畫面遭挖出

藍委當主席李貞秀不用自言自語？　綠黨團：官員一樣不接受質詢

馬英九切割蕭旭岑？　綠委：不買單鄭麗文路線、趨吉避凶閃為上策

最強菜農開嗆：藍營高層強力護航蕭敬嚴　這樣的黨紀何以服眾？

藍青年高喊「正藍」逆風挺蕭敬嚴　批國民黨真正破口是鄭麗文

年底選舉登場傳擬放行新興計畫預算　卓榮泰：不宜開此例

謝龍介民調慘輸陳亭妃　媒體人點3硬傷：國民黨要繃緊神經了

柯文哲指赴日單據有問題　卓榮泰：他大概看自己的問題單據習慣了

堵麥問李貞秀「空氣質詢」　劉世芳怒瞪記者：碰到我了覺得被騷擾

川習會延期影響美對台軍購？　顧立雄：沒接獲支援受影響訊息

白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

按喇叭變「暴力碰碰車」！高雄街頭毀滅式衝撞4人掛彩

竹科內「超高壓變電所」大火！火舌濃煙狂竄　警消搶救中

聰明橘貓迎接馬麻回家　不停說話撒嬌還超聽話

史金斯讚守備太精彩「讓我投得更輕鬆」　也點名多明尼加最難對付

國3甲水泥車翻覆！車頭全爛「駕駛臟器外露嵌車內」慘死

蕭敬嚴昔酸傅崐萁「傅京趕烤、要藍白合是白癡」　畫面遭挖出

藍委當主席李貞秀不用自言自語？　綠黨團：官員一樣不接受質詢

馬英九切割蕭旭岑？　綠委：不買單鄭麗文路線、趨吉避凶閃為上策

最強菜農開嗆：藍營高層強力護航蕭敬嚴　這樣的黨紀何以服眾？

藍青年高喊「正藍」逆風挺蕭敬嚴　批國民黨真正破口是鄭麗文

年底選舉登場傳擬放行新興計畫預算　卓榮泰：不宜開此例

謝龍介民調慘輸陳亭妃　媒體人點3硬傷：國民黨要繃緊神經了

柯文哲指赴日單據有問題　卓榮泰：他大概看自己的問題單據習慣了

堵麥問李貞秀「空氣質詢」　劉世芳怒瞪記者：碰到我了覺得被騷擾

川習會延期影響美對台軍購？　顧立雄：沒接獲支援受影響訊息

陳亭妃拜會郭國文破冰！　屠龍刀象徵反擊綠營喊團結迎戰2026

《全明星》女星「低調現身輔大學餐收銀」！解鎖第一次：緊張得要死

台東台11線奪命車禍！機車與休旅車相撞　騎士送醫不治

生活費縮水「硬拉害跌破頭」鐵鎚狂K險死　啃老逆子這下慘了

從校園開始減碳！　台南市11校建構氣候友善校園邁向淨零目標

基隆男抱枕悶死4月大兒　行李藏屍5年「隨身攜帶」！判2年定讞

去年才在杜拜買豪宅！她好奇「跌多少」...一查：高級滑雪路線吧

麥當勞「草莓白巧克力三角派」明開賣　霹靂甜心卡同步登場

鈴木誠也回小熊仍跛行！WBC傷到右膝　美媒：開幕戰有變數

長腿妹機車騎到沒油！違停等待援露餡　警上前關心揪通緝+毒駕

【妳沒事吧？】媽媽下床摔倒！寶寶爬過去關心

政治熱門新聞

黃國昌爆放棄了！　被柯文哲比下去

黃國昌掃街被狂嗆白營都嘆氣　「川蘇對決」漸明朗

馬辦人事地震　蕭旭岑離職「言行不代表馬英九」

謝龍介民調慘輸陳亭妃　媒體人點3硬傷：國民黨要繃緊神經了

堵麥問李貞秀「空氣質詢」　劉世芳怒瞪記者：碰到我了覺得被騷擾

伊朗「超限戰」符合牛頓第三定律　郭正亮曝現實結局

TVBS民調／台南「妃龍大戰」　陳亭妃53%大勝謝龍介23個百分點

曾選台北市長　老兵趙衍慶辭世

轟蕭敬嚴把大家當白痴　粉專預告：「你最羞恥的事情」才剛要上演

直言馬英九「破門令」切割蕭旭岑　他分析背後盤算：馬還是最後贏家

狹路相逢！徐巧芯當講師　蕭敬嚴閃超遠

王義川向賴清德舉薦黃世杰！　「學霸穩重」特質適合參選桃園市長

藍青年逆風挺蕭敬嚴　批國民黨破口是鄭麗文

遭馬英九無預警切割？　蕭旭岑：永遠感念

更多熱門

相關新聞

陸最牛臥底不是警察是記者

陸最牛臥底不是警察是記者

大陸最具傳奇色彩的《央視》調查記者「老K」再次引發全網致敬。從2021年因「臥底成公司二把手」走紅至今，老K暗訪一線堅守已經15年。他曾為了揪出二手車平台的黑幕，一路從底層銷售幹到管理層，逼得總導演天天打電話「查崗」怕他真的轉行。這位總是在鏡頭前戴著孫悟空面具、聲音經過處理的「無冕之王」，用無數次的驚險瞬間，換來了社會正義與消費者的安寧。

李貞秀幕僚狂打電話問事　內政部：已Email告知該民眾官網有寫

李貞秀幕僚狂打電話問事　內政部：已Email告知該民眾官網有寫

支持劉世芳拒絕李貞秀質詢？　卓榮泰：一切都依法辦理

支持劉世芳拒絕李貞秀質詢？　卓榮泰：一切都依法辦理

陳智菡兩度上台咬耳朵救李貞秀　綠委酸：戰狼小姐姐想篡位

陳智菡兩度上台咬耳朵救李貞秀　綠委酸：戰狼小姐姐想篡位

劉世芳拒受李貞秀質詢　白黨團轟：綠召委李柏毅為虎作倀

劉世芳拒受李貞秀質詢　白黨團轟：綠召委李柏毅為虎作倀

關鍵字：

李貞秀質詢劉世芳記者騷擾

讀者迴響

熱門新聞

才和入獄Toyz結婚　篠崎泫日旅住水餃二代家

鋒面要來了！　「連下4天」地區曝

男街頭變身人肉麥克風！金髮妹跪地賣力獻技

獨／棄科技廠 10 萬月薪！　工程師女神侯芳轉戰啦啦隊

22歲女改住養老院　每月房租不到1000

郭台銘賣了3架私人飛機！　背後盤算曝光

快訊／蘋果再突發新品

委內瑞拉首闖WBC冠軍戰！寫隊史新頁

同志刺死男大生辯遭傳性病　友打臉

姚晨、曹郁突宣布離婚！

洪榮宏驚傳8年婚變！5徵兆洩端倪

快訊／伊朗大規模空襲　阿聯宣布關閉領空

台新新光金董娘斥資2500萬元增持自家股票　1月買進1150張　

快訊／9檔「抓去關」新名單　PCB、記憶體飆股都入列

新北桌遊店「新店員報到」狂曬辣照　本尊被神出！

更多

最夯影音

更多
白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線

白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線
多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面