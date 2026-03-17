　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川習會延期影響美對台軍購？　顧立雄：沒接獲支援受影響訊息

▲國防部長顧立雄17日在立法院受訪。（圖／記者蘇靖宸攝）

▲國防部長顧立雄17日在立法院受訪。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者蘇靖宸／台北報導

美以伊戰爭持續中，美國總統川普向中國請求「川習會」延期一個月，外界關注美對台軍售是否受影響。對此，國防部長顧立雄今（17日）表示，國防部跟美國之間都有進行一些密切協調，目前沒有接獲什麼有關支援受到影響的相關訊息。

賴政府力推1.25兆國防特別預算，但其中美對台軍購部分，屢傳恐因川普避免在「川習會」前激怒中國國家主席習近平，而有所變動。原預定「川習會」將於3月底至4月初間登場，不過川普16日受訪表示，川普政府已向中方請求延遲約一個月的時間。

顧立雄17日到立法院列席行政院長卓榮泰施政總質詢，並於會前接受媒體聯訪。對於外界關注美對台軍售是否受「川習會」延期影響，顧立雄說，國防部跟美國之間都有進行一些密切協調，據他了解，「有關他們內部在審查的程序就如期來進行」，目前沒有接獲什麼有關支援受到影響的相關訊息。

由於有媒體報導稱，美國與伊朗開戰以來，川普政府已消耗「數年份」的關鍵彈藥，讓盟友擔心會削弱美國全球威懾力。對於是否因此擔心美對北京嚇阻力下降，顧立雄表示，有關美軍軍事部署行動，涉及到他國的政策，國防部不便評論，但還是會按照聯合情監偵手段，嚴密監視台海周邊以及中東動態，主要還是關切相關的徵候到底是如何，來持續關注。

另外，國民黨立委徐巧芯昨在立法院外交國防委員會就陸軍近期的「陸軍機敏資安核心」案質詢陸軍參謀長陳建義，徐巧芯說，此標案期程由114年至118年、總金額6.1億元，在去年底決標，有中華電信、華經資訊、中光電三間公司參與投標，最後是由中光電得標，但中光電投標時採用的Fortinet防火牆，根據荷蘭「軍事情報和安全局」2024年發布的報告，指出這套系統存在資安漏洞，荷蘭國防部就有2萬台設備因此被中國駭客入侵，從後門植入木馬程式，儘管事後進行韌體升級，後門還是存在。

顧立雄說，這些相關防火牆設備都會透過一些預警情資的告警威脅，隨時都要做漏洞修補。這不是只有這個特定的防火牆設備，所有其他主要在使用的相關防火牆設備，都會有接獲這些可能需要進行漏洞填補的警示，都是資安院會去發布，然後來進行漏洞填補。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
369 1 2016 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
摧毀伊朗命脈「只要5分鐘」！　川普手中關鍵王牌曝光
快訊／記憶體太搶手　8檔飆漲停
快訊／1張抱一天賺百萬　股王漲停飆新天價
快訊／釜山命案　機長當街遭砍死　
黃仁勳2026 GTC背板曝光　15家台廠上榜
快訊／委內瑞拉晉級冠軍戰！史上首次
川普施壓日韓！要求派船艦「護衛荷姆茲海峽」：該換你們上場

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蕭敬嚴昔酸傅崐萁「傅京趕烤、要藍白合是白癡」　畫面遭挖出

藍委當主席李貞秀不用自言自語？　綠黨團：官員一樣不接受質詢

馬英九切割蕭旭岑？　綠委：不買單鄭麗文路線、趨吉避凶閃為上策

最強菜農開嗆：藍營高層強力護航蕭敬嚴　這樣的黨紀何以服眾？

藍青年高喊「正藍」逆風挺蕭敬嚴　批國民黨真正破口是鄭麗文

年底選舉登場傳擬放行新興計畫預算　卓榮泰：不宜開此例

謝龍介民調慘輸陳亭妃　媒體人點3硬傷：國民黨要繃緊神經了

柯文哲指赴日單據有問題　卓榮泰：他大概看自己的問題單據習慣了

堵麥問李貞秀「空氣質詢」　劉世芳怒瞪記者：碰到我了覺得被騷擾

川習會延期影響美對台軍購？　顧立雄：沒接獲支援受影響訊息

白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

按喇叭變「暴力碰碰車」！高雄街頭毀滅式衝撞4人掛彩

竹科內「超高壓變電所」大火！火舌濃煙狂竄　警消搶救中

聰明橘貓迎接馬麻回家　不停說話撒嬌還超聽話

史金斯讚守備太精彩「讓我投得更輕鬆」　也點名多明尼加最難對付

國3甲水泥車翻覆！車頭全爛「駕駛臟器外露嵌車內」慘死

蕭敬嚴昔酸傅崐萁「傅京趕烤、要藍白合是白癡」　畫面遭挖出

藍委當主席李貞秀不用自言自語？　綠黨團：官員一樣不接受質詢

馬英九切割蕭旭岑？　綠委：不買單鄭麗文路線、趨吉避凶閃為上策

最強菜農開嗆：藍營高層強力護航蕭敬嚴　這樣的黨紀何以服眾？

藍青年高喊「正藍」逆風挺蕭敬嚴　批國民黨真正破口是鄭麗文

年底選舉登場傳擬放行新興計畫預算　卓榮泰：不宜開此例

謝龍介民調慘輸陳亭妃　媒體人點3硬傷：國民黨要繃緊神經了

柯文哲指赴日單據有問題　卓榮泰：他大概看自己的問題單據習慣了

堵麥問李貞秀「空氣質詢」　劉世芳怒瞪記者：碰到我了覺得被騷擾

川習會延期影響美對台軍購？　顧立雄：沒接獲支援受影響訊息

陳亭妃拜會郭國文破冰！　屠龍刀象徵反擊綠營喊團結迎戰2026

《全明星》女星「低調現身輔大學餐收銀」！解鎖第一次：緊張得要死

台東台11線奪命車禍！機車與休旅車相撞　騎士送醫不治

生活費縮水「硬拉害跌破頭」鐵鎚狂K險死　啃老逆子這下慘了

從校園開始減碳！　台南市11校建構氣候友善校園邁向淨零目標

基隆男抱枕悶死4月大兒　行李藏屍5年「隨身攜帶」！判2年定讞

去年才在杜拜買豪宅！她好奇「跌多少」...一查：高級滑雪路線吧

麥當勞「草莓白巧克力三角派」明開賣　霹靂甜心卡同步登場

鈴木誠也回小熊仍跛行！WBC傷到右膝　美媒：開幕戰有變數

長腿妹機車騎到沒油！違停等待援露餡　警上前關心揪通緝+毒駕

經典〈對的人〉準備好了嗎？　戴愛玲飆高音秀鐵肺實力

政治熱門新聞

黃國昌爆放棄了！　被柯文哲比下去

黃國昌掃街被狂嗆白營都嘆氣　「川蘇對決」漸明朗

馬辦人事地震　蕭旭岑離職「言行不代表馬英九」

謝龍介民調慘輸陳亭妃　媒體人點3硬傷：國民黨要繃緊神經了

堵麥問李貞秀「空氣質詢」　劉世芳怒瞪記者：碰到我了覺得被騷擾

伊朗「超限戰」符合牛頓第三定律　郭正亮曝現實結局

TVBS民調／台南「妃龍大戰」　陳亭妃53%大勝謝龍介23個百分點

曾選台北市長　老兵趙衍慶辭世

轟蕭敬嚴把大家當白痴　粉專預告：「你最羞恥的事情」才剛要上演

直言馬英九「破門令」切割蕭旭岑　他分析背後盤算：馬還是最後贏家

狹路相逢！徐巧芯當講師　蕭敬嚴閃超遠

王義川向賴清德舉薦黃世杰！　「學霸穩重」特質適合參選桃園市長

藍青年逆風挺蕭敬嚴　批國民黨破口是鄭麗文

遭馬英九無預警切割？　蕭旭岑：永遠感念

更多熱門

相關新聞

杜拜機場昨遭無人機襲擊　外交部：無接獲國人相關求助電話

杜拜機場昨遭無人機襲擊　外交部：無接獲國人相關求助電話

阿拉伯聯合大公國杜拜國際機場附近燃油槽16日清晨遭伊朗無人機攻擊起火，杜拜民航局為確保所有旅客和工作人員安全，立即宣布暫停該機場航班起降，至當地時間近午，始宣布機場將逐步恢復航班起降作業。外交部及我國駐杜拜辦事處均持續密切掌握相關動態、情勢發展並即時因應，以提供國人必要協助。外交部表示，駐處當日並無接獲國人因班機轉降或延遲起飛相關之求助電話。

伊朗結束就換它　川普放話「奪取古巴」

伊朗結束就換它　川普放話「奪取古巴」

即／美駐伊拉克使館又遭襲　附近飯店也遭殃

即／美駐伊拉克使館又遭襲　附近飯店也遭殃

希望美國不要太早停手！　海灣國家盼終結伊朗軍事能力

希望美國不要太早停手！　海灣國家盼終結伊朗軍事能力

無人機轟炸　阿聯「最大氣油田」暫停營運

無人機轟炸　阿聯「最大氣油田」暫停營運

關鍵字：

顧立雄國防部美伊戰爭川普川習會徐巧芯

讀者迴響

熱門新聞

才和入獄Toyz結婚　篠崎泫日旅住水餃二代家

鋒面要來了！　「連下4天」地區曝

男街頭變身人肉麥克風！金髮妹跪地賣力獻技

獨／棄科技廠 10 萬月薪！　工程師女神侯芳轉戰啦啦隊

22歲女改住養老院　每月房租不到1000

郭台銘賣了3架私人飛機！　背後盤算曝光

快訊／蘋果再突發新品

委內瑞拉首闖WBC冠軍戰！寫隊史新頁

同志刺死男大生辯遭傳性病　友打臉

姚晨、曹郁突宣布離婚！

洪榮宏驚傳8年婚變！5徵兆洩端倪

快訊／伊朗大規模空襲　阿聯宣布關閉領空

台新新光金董娘斥資2500萬元增持自家股票　1月買進1150張　

快訊／9檔「抓去關」新名單　PCB、記憶體飆股都入列

新北桌遊店「新店員報到」狂曬辣照　本尊被神出！

更多

最夯影音

更多
白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線

白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線
多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面