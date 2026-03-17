川習會延期影響美對台軍購？　顧立雄：沒接獲支援受影響訊息

▲國防部長顧立雄17日在立法院受訪。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者蘇靖宸／台北報導

美以伊戰爭持續中，美國總統川普向中國請求「川習會」延期一個月，外界關注美對台軍售是否受影響。對此，國防部長顧立雄今（17日）表示，國防部跟美國之間都有進行一些密切協調，目前沒有接獲什麼有關支援受到影響的相關訊息。

賴政府力推1.25兆國防特別預算，但其中美對台軍購部分，屢傳恐因川普避免在「川習會」前激怒中國國家主席習近平，而有所變動。原預定「川習會」將於3月底至4月初間登場，不過川普16日受訪表示，川普政府已向中方請求延遲約一個月的時間。

顧立雄17日到立法院列席行政院長卓榮泰施政總質詢，並於會前接受媒體聯訪。對於外界關注美對台軍售是否受「川習會」延期影響，顧立雄說，國防部跟美國之間都有進行一些密切協調，據他了解，「有關他們內部在審查的程序就如期來進行」，目前沒有接獲什麼有關支援受到影響的相關訊息。

由於有媒體報導稱，美國與伊朗開戰以來，川普政府已消耗「數年份」的關鍵彈藥，讓盟友擔心會削弱美國全球威懾力。對於是否因此擔心美對北京嚇阻力下降，顧立雄表示，有關美軍軍事部署行動，涉及到他國的政策，國防部不便評論，但還是會按照聯合情監偵手段，嚴密監視台海周邊以及中東動態，主要還是關切相關的徵候到底是如何，來持續關注。

另外，國民黨立委徐巧芯昨在立法院外交國防委員會就陸軍近期的「陸軍機敏資安核心」案質詢陸軍參謀長陳建義，徐巧芯說，此標案期程由114年至118年、總金額6.1億元，在去年底決標，有中華電信、華經資訊、中光電三間公司參與投標，最後是由中光電得標，但中光電投標時採用的Fortinet防火牆，根據荷蘭「軍事情報和安全局」2024年發布的報告，指出這套系統存在資安漏洞，荷蘭國防部就有2萬台設備因此被中國駭客入侵，從後門植入木馬程式，儘管事後進行韌體升級，後門還是存在。

顧立雄說，這些相關防火牆設備都會透過一些預警情資的告警威脅，隨時都要做漏洞修補。這不是只有這個特定的防火牆設備，所有其他主要在使用的相關防火牆設備，都會有接獲這些可能需要進行漏洞填補的警示，都是資安院會去發布，然後來進行漏洞填補。