64年私校「陽明工商」8月停招　校產擬捐台南藝術大學

▲私立陽明工商規劃從115學年度（今年8月）起停止招生。（圖／摘自陽明工商臉書）

記者許敏溶／台北報導

受少子化影響，創校約64年的台南私立陽明工商，規劃從今年8月停止招生，未來學校解散後將校產捐贈給國立台南藝術大學，成為全國首例高中職校產捐贈公立大學。教育部證實，陽明工商現有100名學生，未來停招後，將協助學生完成學業，並確保教職員權益。

受少子化海嘯影響，私校停招停辦消息頻傳。位於台南市官田區的私立陽明工商，儘管校內黑熊棒球隊小有名氣，但仍不敵少子化衝擊，校方規劃從115學年度、也就是今年8月起停招。

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根據陽明工商規劃，預計在校學生全部畢業後，向教育部提出學校法人解散，並將校產捐贈給同在台南官田的國立台南藝術大學。一旦上述規劃完成，將是全國高中職校產捐贈給公立大學的首例。

教育部證實，陽明工商規劃自115學年度起停招，待學生全數畢業後，辦理學校財團法人解散，賸餘財產並歸屬於台南藝術大學，目前因學校尚有學生，校產捐贈尚無進度。

根據教育部統計處資料，陽明工商在114學年仍有100名學生，其中一年級32人、二年級28人、三年級40人，專任教師及職員共計20名。

教育部說明，根據私立學校法第70條規定，私立學校辦學目的有窒礙難行，或遭遇重大困難不能繼續辦理，學校法人應報經學校主管機關核定後停辦。