謝龍介民調慘輸陳亭妃　媒體人點3硬傷：國民黨要繃緊神經了

▲陳亭妃、謝龍介。（合成圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

TVBS民調中心16日公布最新台南市長民調，在有投票意願選民中，陳亭妃支持度53%，領先謝龍介的30%，雙方差距23個百分點。對此，媒體人樊啓明分析，這個落差背後藏著3個藍營必須面對的硬傷，分別是「自家人歸隊不夠，中間選票大失血」、「年輕人不買單，長輩票也沒贏」、「好感度兩極，拓展票源卡關」，國民黨要繃緊神經了，沒有樂觀的本錢。

樊啓明表示，根據最新公布的TVBS 2026台南市長選舉民調，國民黨要繃緊神經了，陳亭妃目前以53%支持度，大幅甩開謝龍介的 30% 。高達23個百分點的落差背後，藏著3個藍營必須面對的硬傷。

樊啓明分析，第一「自家人歸隊不夠，中間選票大失血」，陳亭妃緊緊抓住了 89% 的綠營支持者，謝龍介這邊的藍營認同者卻只有78%表態相挺。

樊啟明指出，面對關鍵的中立選民，陳亭妃直接掃下44%。反觀謝龍介只拿到19%，就算有60%的民眾黨支持者幫忙撐場，整體的洞還是補不起來。

樊啓明指出，第二「年輕人不買單，長輩票也沒贏」，30到39歲這塊，陳亭妃狂拿61%，把謝龍介的22%遠遠拋在腦後。連兩人差距最小的50到59歲族群，謝龍介還是以39%微幅落後對手的46%。

樊啓明提到，第三「好感度兩極，拓展票源卡關」，這恐怕是最致命的隱憂。高達56%的市民喜歡陳亭妃，討厭她的只有15%。換到謝龍介，喜歡他的人有38%，但不喜歡的比例也有35%。這種好壞參半的評價，讓謝龍介顯得非常吃力。

最後，樊啓明強調，藍營沒有樂觀的本錢。現在在台南最該做的，先想辦法把超過1/3的反感度降下來。

▼TVBS台南市長民調。（圖／翻攝自Facebook／樊啓明）

本次民調由TVBS民意調查中心於115年3月9日至12日晚間18:30至22:00進行，調查採用市內電話號碼後四碼電腦隨機抽樣，並由人員進行電話訪問，調查共成功訪問有效樣本1,052位20歲以上台南市民，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點以內，所有資料均依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理，調查經費來源為TVBS。