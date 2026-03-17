獨／父子失蹤！翁「留藥罐」墜坡詭異亡　兒涉加工自殺遭收押

▲80歲男子跌落邊坡，救起已經沒有呼吸心跳 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

《ETtoday新聞雲》昨日獨家報導台中一對父子離奇失蹤案！父子被人發現現身高雄燕巢，其中80歲老父離奇墜落山坡送醫不治，兒子獨活，檢警針對老父遺體初步相驗，並未從死者外觀發現明確死因，將在19日解剖複驗，而邱姓兒子（54歲）被查出竟是通緝犯，警方將他移送地檢署，檢察官複訊後，認為他涉犯幫助他人使之自殺罪，有逃亡之虞 ，向法院聲請羈押獲准。

據了解，這起案件是15日晚間9時30分許由台中通報失蹤，失蹤的2人為父子，警方追查後透過定位發現，2人疑似出現在高雄市燕巢區，隨即通報高雄警方協助搜尋。16日凌晨0時10分左右，員警趕往燕巢區車林巷一帶，先在現場發現機車，接著又在路旁找到54歲兒子，但他當時意識不清，送醫後只向警方表示，同行的80歲父親已跳下邊坡。

▲80歲男子跌落邊坡，救起已經沒有呼吸心跳 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警消獲報後立即展開搜救，並出動吊掛作業，將跌落邊坡的父親救起送醫，但人最後仍因傷重不治。由於整起案情發展離奇，加上兒子當時意識狀況不佳，對案發經過說法仍待進一步釐清，警方不敢大意，立即報請檢方介入。

檢察官16日上午會同法醫進行相驗，死者女兒也到場處理。初步相驗結果顯示，死者外觀傷勢並無法直接判定致死原因，究竟是墜坡致死，還是另有其他因素。此外，警方在現場查獲除草劑及安眠藥空罐，正進一步釐清死者生前是否曾服用，也不排除體內含有致命毒物，相關檢驗結果仍待確認。

檢警追查時，又發現邱姓兒子竟是通緝犯，將他移送地檢署後，檢察官認為邱男涉犯刑法第275條第2項之幫助他人使之自殺罪，涉嫌重大，有事實足認有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。