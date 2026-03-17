救援革龜深夜死亡！手術移除160cm網具　換氣速率突下降救不回

▲獸醫團隊對革龜進行腸胃道進行內視鏡漁網移除手術，取出長達160公分的漁網。（圖／翻攝中華鯨豚協會臉書）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

宜蘭梗枋定置漁場14日發現一頭遭網具纏繞的革龜，嘴邊也有流血情形，由船家協助帶回，經通報後送往基隆八斗子救傷站救援，惟中華鯨豚協會表示，再經醫療團隊手術移除腸胃道內的漁網後，該隻革龜16日晚間9時30分許出現異狀，最終搶救後未能恢復，於深夜11時宣告死亡，後續預計將於17日進行病理解剖，以了解死因及腸胃道網具干擾情形。

據了解，該隻革龜身長148公分、體重達280公斤，應為成熟母龜，研判年齡介於25歲至30歲間，於14日在宜蘭梗枋定置漁場被發現，當時遭漁網纏繞、嘴部流出鮮血，漁民立即通報海保署、宜蘭縣府及中華鯨豚協會，並送往基隆市八斗子救傷站救治，當時獸醫初步檢查，革龜活動力、體態良好，體表無明顯異常，但口內的魚網因吞入過深，無法現地立即清除，因此安排進行手術治療。

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▲宜蘭梗枋定置漁場14日發現受困革龜。（圖／記者游芳男翻攝）

中華鯨豚協會指出，16日下午偕同台大動物醫院團隊、台北市立動物園醫療團隊針對革龜腸胃道進行內視鏡漁網移除手術，於下午3時10分離開收容池、3時15分進行麻醉、3時45分開始手術，直到晚間8點完成，手術長達4小時15分鐘，使用全台最長的3公尺內視鏡進行移除手術，盡可能移除腸胃道內的漁網，最終移除革龜食入的網具達160公分。

該革龜術後進入鎮靜結束恢復階段，初期恢復狀態符合預期，團隊持續監控生命跡象，然而晚間9時30分革龜突然出現換氣速率下降、失去眼瞼反射，團隊嘗試進行急救，惟搶救90分鐘後，革龜仍未能恢復，於深夜11時宣告死亡。中華鯨豚協會預計今(17日)進行病理解剖，以了解革龜死因及腸胃道網具的干擾情形。

根據海保署資料，革龜是分佈最廣的海龜，大西洋、印度洋、太平洋都能發現蹤跡，其中太平洋族群因產卵地大幅減少，種群數量最岌岌可危，而台灣並無革龜產卵地，目擊紀錄也不多，過去只有少數幾筆漁民誤捕、誤入定置網及傷病死亡擱淺之紀錄，另有花蓮賞鯨船從海面上目擊革龜之紀錄。

革龜潛水、游泳能力都極強，有紀錄最深可潛水1280米、憋氣86分鐘，有些革龜族群會在印尼產卵後，橫跨整個太平洋到北美洲西岸覓食；革龜終其一生都在大洋中洄游，幾乎不會靠近沿岸覓食，主要的食物來源是水母和浮游生物，一天可以吃下自身體重約73%的重量，由於海洋中塑膠垃圾與水母極為相似，革龜也成為人造廢棄物下的受害者，在台灣受《野生動物保育法》保護，列入第I級瀕臨絕種保育類生物。

▼革龜被發現時遭網具纏繞的革龜，嘴邊也有流血情形。（圖／記者游芳男翻攝）