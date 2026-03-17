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傻眼！陸馬拉松冠軍衝線時「人員闖入攔下」　官方致歉：下雨誤判

▲馬拉松選手盛雪李衝線時被工作人員攔下。（圖／翻攝極目新聞）

▲馬拉松選手盛雪李衝線時被工作人員攔下。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

重慶萬州一場環湖馬拉松賽事發生令人傻眼的烏龍事件，一名男子組全程馬拉松領先選手盛雪李在接近終點衝線時，竟有現場工作人員衝入賽道將其攔下，並把他帶離賽道，引起現場與網友熱議。賽事主辦方事後表示，當天因下雨導致裁判視線受影響，誤將該選手當成半馬選手，已向當事人致歉。

《極目新聞》報導，3月15日，在重慶萬州舉辦的2026重慶萬州環湖馬拉松終點處，男子全程馬拉松冠軍選手衝刺時遭遇意外插曲，被現場工作人員攔停並帶離賽道，引發廣泛關注。

▲短暫混亂後，盛雪李仍首先通過終點，拿下該馬拉松賽事的冠軍。（圖／翻攝極目新聞）

多名參賽者反映稱，當男子全程馬拉松冠軍盛雪李即將衝線時，一名工作人員突然上前將選手攔停並推至賽道外側，而旁邊正是半程馬拉松的賽道，短暫混亂後，工作人員似乎察覺到失誤，隨即引導盛雪李重新返回賽道完成衝線。

大會成績顯示，全馬男子組冠軍由來自雲南楚雄的選手盛雪李拿下，成績為2小時23分53秒，刷新個人最佳紀錄。不過，這項成績為他被攔停時的成績，重新衝線時的時間為2小時24分18秒。

賽後，盛雪李在個人社群平台上發文稱，「今天全馬衝線，差點被裁判給抱走，第一次全馬站台居然發生這樣的烏龍，我也是服了。」

公開資訊顯示，2026重慶萬州環湖馬拉松為大陸田徑協會A類認證賽事，設全程馬拉松與半程馬拉松兩個項目，約1.2萬人報名參賽。比賽進行當日天氣並不穩定，出現降雨情況，現場有不少工作人員與志願者撐傘或穿著雨衣。

大會工作人員透露，比賽當時下雨，裁判戴眼鏡受雨水遮擋，誤將衝線的全馬選手看成半馬選手，「裁判已在賽後向選手當面道歉，組委會也已向田徑協會提交報告，並表示將對相關裁判進行處理。」

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