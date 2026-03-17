高市早苗訪美前陷兩難！川普逼同盟護航荷姆茲海峽　揭4大派遣劇本

▲一旦高市早苗訪美，在會談上恐遭川普逼問日本政府是否計畫派出船艦前往荷姆茲海峽護航。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

在美國總統川普點名要求盟國派遣軍艦前往荷姆茲海峽護航之際，日本首相高市早苗預計19日訪美和川普進行會談，日方立場備受關注。面對中東緊張情勢升溫，日本政府維持審慎態度，尚未決定是否派遣自衛隊。日媒分析，儘管存在4種派遣自衛隊赴中東的方案，但在法律與現實條件限制下，實際可行性相當有限。

日本政府目前對是否回應美方要求採取保留立場。高市早苗昨（16）日才在國會接受質詢時表示，「尚未做出任何決定」，顯示啟程訪美即將進入倒數時刻，日本仍在觀望情勢發展，避免過早承諾。尤其在中東局勢緊張、涉及多方軍事衝突的背景下，派遣自衛隊的決策牽涉高度政治與法律風險。

▲油輪在荷莫茲海峽附近的波斯灣航行。（圖／路透）

《日本電視台》政治部長井上幸昌分析，日本若要出動自衛隊，首先第一種方式是可能依據「存亡危機事態」進行認定。此一機制允許日本在未遭受直接攻擊的情況下，若與其關係密切的國家遭到攻擊，仍可行使集體自衛權進行反擊。過去日本國會曾以荷姆茲海峽水雷清除作為案例。

不過，井上也提醒，該條件門檻極高，不僅需經認定「日本國存亡遭受明確威脅」，且面臨國民追求生命、自由、幸福的權利徹底崩毀等危險事態。目前日本政府已表態，現況尚未達此程度。

第二種方式為「重要影響事態」，即向美軍等盟軍提供後方支援，例如補給或加油。然而此機制同樣設有嚴格限制，包括不得在實際戰鬥區域活動，且須符合「若放任不管，未來恐引發對日本直接武力攻擊」的條件。日本政府目前亦未認定中東情勢符合此一標準，但防衛省內部有聲音認為，若衝突走向長期化，仍不排除支援可能。

第三種方案是「海上警備行動」，屬於類似警察權限的海上治安維護任務，可對船隻進行護衛。不過該行動僅限於與日本相關的船舶，且武器使用受限。更關鍵的是，若對手為「國家或準國家組織」，則無法適用。由於潛在威脅來自伊朗與伊斯蘭革命防衛隊，日本政府將其視為國家行為體，使此方案在法律上幾乎不可行。

最後一種為目前已在執行的「調查與研究」任務。從2020年起，日本已派遣護衛艦至中東部分海域，進行情報蒐集與航行安全監控。不過該行動範圍僅限阿拉伯海北部等區域，並未涵蓋荷姆茲海峽。若要擴大至該海域，將面臨其可能被認定為「戰鬥區域」的法律障礙。