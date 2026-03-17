摧毀伊朗命脈「只要5分鐘」！　川普手中關鍵王牌曝光

▲川普表示，美軍有能力完全炸毀哈爾克島的石油設施。（圖／視覺中國）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普15日在空軍一號上向隨行記者放話，聲稱美軍已做好攻擊準備，強調只要5分鐘，「隨時可以摧毀」伊朗最重要的石油出口樞紐哈爾克島，但他目前選擇暫不動手。川普此番強硬表態，被視為對德黑蘭當局施壓的最新手段，企圖迫使伊朗重回談判桌。

根據《福斯新聞網》報導，川普在受訪時透露，美軍先前曾對哈爾克島發動攻擊，僅刻意保留處理石油管線的設施，其餘軍事目標幾乎全數摧毀。他形容哈爾克島是伊朗的「皇冠上的寶石」，「只需要5分鐘通知，一切都已準備就緒，隨時可以執行」。不過他選擇不這麼做，反而再次選擇克制，接下來就看情勢發展。

川普表示，威脅攻擊的目的是逼迫伊朗讓步。他宣稱，德黑蘭當局「非常想要談判」，但還沒準備好做出美方期待的讓步。川普說，「我認為他們還沒準備好做該做的事，但我相信某一天他們會的。」

伊朗外交部長阿拉奇15日接受《哥倫比亞廣播公司新聞網》專訪時，明確否認德黑蘭尋求停火或談判。他強調，「我們已做好準備，誓死捍衛自己。這是我們至今的作為，也會繼續這樣下去，直到川普認清這是一場沒有勝利的非法戰爭。」

美國中央司令部13日才對哈爾克島發動大規模精準打擊，作為「史詩怒火行動」的其中一環。根據中央司令部聲明，這波攻勢鎖定超過90個軍事目標，包括海軍水雷儲存設施和飛彈掩體，但刻意避開島上的石油基礎設施。

Axios新聞網披露，川普政府內部曾討論直接占領哈爾克島的可能性。一名美國官員受訪時指出，此舉形同「對伊朗政權的經濟致命一擊」，因為這將有效切斷德黑蘭當局的關鍵石油收入來源。不過占領行動風險極高，可能需要派遣美軍地面部隊，更可能引發伊朗對波斯灣沿岸石油設施的報復攻擊，尤其是沙烏地阿拉伯境內的能源設施。

這名官員向Axios表示，「風險很大，但回報也很大。總統還沒走到那一步，我們也不是說他一定會這麼做。」