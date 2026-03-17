　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

摧毀伊朗命脈「只要5分鐘」！　川普手中關鍵王牌曝光

▲▼川普。（圖／視覺中國）

▲川普表示，美軍有能力完全炸毀哈爾克島的石油設施。（圖／視覺中國）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普15日在空軍一號上向隨行記者放話，聲稱美軍已做好攻擊準備，強調只要5分鐘，「隨時可以摧毀」伊朗最重要的石油出口樞紐哈爾克島，但他目前選擇暫不動手。川普此番強硬表態，被視為對德黑蘭當局施壓的最新手段，企圖迫使伊朗重回談判桌。

根據《福斯新聞網》報導，川普在受訪時透露，美軍先前曾對哈爾克島發動攻擊，僅刻意保留處理石油管線的設施，其餘軍事目標幾乎全數摧毀。他形容哈爾克島是伊朗的「皇冠上的寶石」，「只需要5分鐘通知，一切都已準備就緒，隨時可以執行」。不過他選擇不這麼做，反而再次選擇克制，接下來就看情勢發展。

川普表示，威脅攻擊的目的是逼迫伊朗讓步。他宣稱，德黑蘭當局「非常想要談判」，但還沒準備好做出美方期待的讓步。川普說，「我認為他們還沒準備好做該做的事，但我相信某一天他們會的。」

伊朗外交部長阿拉奇15日接受《哥倫比亞廣播公司新聞網》專訪時，明確否認德黑蘭尋求停火或談判。他強調，「我們已做好準備，誓死捍衛自己。這是我們至今的作為，也會繼續這樣下去，直到川普認清這是一場沒有勝利的非法戰爭。」

美國中央司令部13日才對哈爾克島發動大規模精準打擊，作為「史詩怒火行動」的其中一環。根據中央司令部聲明，這波攻勢鎖定超過90個軍事目標，包括海軍水雷儲存設施和飛彈掩體，但刻意避開島上的石油基礎設施。

Axios新聞網披露，川普政府內部曾討論直接占領哈爾克島的可能性。一名美國官員受訪時指出，此舉形同「對伊朗政權的經濟致命一擊」，因為這將有效切斷德黑蘭當局的關鍵石油收入來源。不過占領行動風險極高，可能需要派遣美軍地面部隊，更可能引發伊朗對波斯灣沿岸石油設施的報復攻擊，尤其是沙烏地阿拉伯境內的能源設施。

這名官員向Axios表示，「風險很大，但回報也很大。總統還沒走到那一步，我們也不是說他一定會這麼做。」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
369 1 2016 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
摧毀伊朗命脈「只要5分鐘」！　川普手中關鍵王牌曝光
快訊／記憶體太搶手　8檔飆漲停
快訊／1張抱一天賺百萬　股王漲停飆新天價
快訊／釜山命案　機長當街遭砍死　
黃仁勳2026 GTC背板曝光　15家台廠上榜
快訊／委內瑞拉晉級冠軍戰！史上首次
川普施壓日韓！要求派船艦「護衛荷姆茲海峽」：該換你們上場

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

遊行慘變奪命現場　女欣賞花車「突被捲進車底下」眾人面前輾斃

音檔外洩！伊朗新領袖空襲前1舉動「驚險逃死」　軍官炸成碎屍

川普何時收手？　美伊終戰「3大劇本」曝：關鍵全在荷莫茲海峽

大阪世博吉祥物「脈脈」推首本寫真集　女友感爆棚！

摧毀伊朗命脈「只要5分鐘」！　川普手中關鍵王牌曝光

快訊／南韓釜山某航空公司機長「當街遭砍」慘死　兇嫌逃亡中

烏克蘭化學系高材生嚼口香糖竟炸碎下巴慘死！原因曝光

川普又向日韓施壓！要求派船艦「護衛荷姆茲海峽」：該換你們上場

馬來西亞開第一槍！　宣布與美貿易協定「失效」

攻擊風險升高！　盧比歐籲盟友迅速應對「鎖定伊朗革命衛隊」

白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

按喇叭變「暴力碰碰車」！高雄街頭毀滅式衝撞4人掛彩

竹科內「超高壓變電所」大火！火舌濃煙狂竄　警消搶救中

聰明橘貓迎接馬麻回家　不停說話撒嬌還超聽話

史金斯讚守備太精彩「讓我投得更輕鬆」　也點名多明尼加最難對付

國3甲水泥車翻覆！車頭全爛「駕駛臟器外露嵌車內」慘死

遊行慘變奪命現場　女欣賞花車「突被捲進車底下」眾人面前輾斃

音檔外洩！伊朗新領袖空襲前1舉動「驚險逃死」　軍官炸成碎屍

川普何時收手？　美伊終戰「3大劇本」曝：關鍵全在荷莫茲海峽

大阪世博吉祥物「脈脈」推首本寫真集　女友感爆棚！

摧毀伊朗命脈「只要5分鐘」！　川普手中關鍵王牌曝光

快訊／南韓釜山某航空公司機長「當街遭砍」慘死　兇嫌逃亡中

烏克蘭化學系高材生嚼口香糖竟炸碎下巴慘死！原因曝光

川普又向日韓施壓！要求派船艦「護衛荷姆茲海峽」：該換你們上場

馬來西亞開第一槍！　宣布與美貿易協定「失效」

攻擊風險升高！　盧比歐籲盟友迅速應對「鎖定伊朗革命衛隊」

《全明星》女星「低調現身輔大學餐收銀」！解鎖第一次：緊張得要死

台東台11線奪命車禍！機車與休旅車相撞　騎士送醫不治

生活費縮水「硬拉害跌破頭」鐵鎚狂K險死　啃老逆子這下慘了

從校園開始減碳！　台南市11校建構氣候友善校園邁向淨零目標

基隆男抱枕悶死4月大兒　行李藏屍5年「隨身攜帶」！判2年定讞

去年才在杜拜買豪宅！她好奇「跌多少」...一查：高級滑雪路線吧

麥當勞「草莓白巧克力三角派」明開賣　霹靂甜心卡同步登場

鈴木誠也回小熊仍跛行！WBC傷到右膝　美媒：開幕戰有變數

長腿妹機車騎到沒油！違停等待援露餡　警上前關心揪通緝+毒駕

遊行慘變奪命現場　女欣賞花車「突被捲進車底下」眾人面前輾斃

《穿著Prada的惡魔》夢幻合體　安海瑟薇當場遭女魔頭無視

國際熱門新聞

快訊／伊朗大規模空襲　阿聯宣布關閉領空

伊朗狂空襲　網紅轟逃離者不知感恩

無人機轟炸　阿聯「最大氣油田」暫停營運

第一槍！馬來西亞宣布與美貿易協定「失效」

陸海警船進釣島　掛機關砲「逼近日籍漁船」

川普要7國護航荷莫茲　稱：那是你們的領土

台供應鏈入列！輝達Vera Rubin下半年推出　7晶片打造AI超級電腦

北約盟國回應了！白宮表態恐延川習會

川普：已要求「川習會」延後一個月　美國正在打仗

即／美駐伊拉克使館又遭襲　附近飯店也遭殃

輝達GTC大會激勵　美股反彈收紅387點

打槍川普　澳洲「拒絕派艦」護航荷莫茲

女直播熊襲事件　凶猛黑熊出現在身後　

陳其邁出席黃仁勳GTC大會　熱絡互動劉揚偉

更多熱門

相關新聞

女欣賞遊行　被捲入花車底下輾斃

女欣賞遊行　被捲入花車底下輾斃

美國肯塔基州聖派翠克節花車遊行活動傳出意外，一名女子在現場欣賞遊行時腳意外被花車絆住，整個人被捲入車下，在其他參與慶祝活動的民眾面前被輾身亡。

伊朗新領袖1舉動「驚險逃死」　軍官炸成碎屍

伊朗新領袖1舉動「驚險逃死」　軍官炸成碎屍

川普何時收手？　美伊終戰「3大劇本」曝

川普何時收手？　美伊終戰「3大劇本」曝

防禦北韓偽命題？美抽調薩德邏輯矛盾

防禦北韓偽命題？美抽調薩德邏輯矛盾

伊朗戰爭的外溢影響　中東衝突如何牽動近期川習會與台灣處境

伊朗戰爭的外溢影響　中東衝突如何牽動近期川習會與台灣處境

關鍵字：

川普伊朗哈爾克島美軍石油北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

才和入獄Toyz結婚　篠崎泫日旅住水餃二代家

鋒面要來了！　「連下4天」地區曝

男街頭變身人肉麥克風！金髮妹跪地賣力獻技

獨／棄科技廠 10 萬月薪！　工程師女神侯芳轉戰啦啦隊

22歲女改住養老院　每月房租不到1000

郭台銘賣了3架私人飛機！　背後盤算曝光

快訊／蘋果再突發新品

委內瑞拉首闖WBC冠軍戰！寫隊史新頁

同志刺死男大生辯遭傳性病　友打臉

姚晨、曹郁突宣布離婚！

洪榮宏驚傳8年婚變！5徵兆洩端倪

快訊／伊朗大規模空襲　阿聯宣布關閉領空

台新新光金董娘斥資2500萬元增持自家股票　1月買進1150張　

快訊／9檔「抓去關」新名單　PCB、記憶體飆股都入列

新北桌遊店「新店員報到」狂曬辣照　本尊被神出！

更多

最夯影音

更多
白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線

白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線
多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面