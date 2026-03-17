三峽通緝犯開賓士衝撞釀2傷！逃亡搭計程車遭攔截　在鶯歌落網了

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市三峽區16日下午驚傳警匪追逐！一名33歲史姓通緝犯駕駛賓士車在介壽路連續追撞3部汽機車後肇逃，遭警方攔截時竟瘋狂衝撞企圖突圍。橫溪派出所員警為避免人員傷亡，果斷朝輪胎連開2槍制止，史嫌雖棄車逃逸，但三峽警方隨即以車追人，不到4小時內，就在鶯歌分駐所前攔截史嫌搭乘的計程車，將其緝捕歸案。

▲三峽通緝犯開賓士衝撞釀2傷後逃亡，人在鶯歌落網了。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

三峽分局橫溪派出所員警於16日下午3時20分許接獲通報，介壽路二段發生肇逃案。史男當時駕駛車輛接連撞擊2部汽機車及1部小貨車，導致2名民眾受傷，史嫌卻未下車察看，反而踩油門加速逃離現場。警方立即發動攔截圍捕，隨後在溪東路199巷口成功截獲目標車輛。

初步調查，開車的史男涉及毒品及詐欺案件，目前仍遭通緝。他見警盤查竟拒絕配合，更企圖衝撞警網突圍，員警眼見情況緊急，為保障用路人及同仁安全，當機立斷朝該車輪胎射擊2槍制止，史嫌見狀隨即棄車往巷弄竄逃。

案發後警方成立專案小組，調集偵查隊、交通分隊及派出所共18名警力全力追緝。警方透過監視器鎖定史嫌逃逸動線，發現他搭乘計程車企圖往鶯歌方向逃竄，研判其極可能經過鶯歌分駐所，專案小組立即派員在分駐所外伏擊。晚間6時51分，一見計程車現蹤便上前包夾攔阻，當場將車內的史嫌揪出逮捕。史嫌落網後，對肇逃及衝撞事實供認不諱，全案訊後依妨害公務、毒品及肇事逃逸罪嫌，移送欣北地檢署偵辦。