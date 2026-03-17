彰化大晴天驚見龍捲風！恐怖塵土飛揚　第一排直擊震撼畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣花壇鄉昨天（16日）出現罕見的塵捲風，謝姓民眾在餐廳外空地上，親眼看到氣流挾帶塵土直捲上天，形成10多公尺高的旋轉柱體，當場驚喜大喊，還拿出手機錄下這難得一幕，直呼「龍捲風、龍捲風，就在我面前！」

▲彰化花壇鄉大白天罕見刮龍捲風。（圖／民眾提供）

謝姓民眾昨天到花壇鄉灣東路的餐廳拜訪朋友，沒想到在餐廳外空地上，意外目睹自然奇景。他當時先是聽到「咻咻咻」的聲響，接著就看到前方約10公尺處的塵土開始揚起，而且愈捲愈高，樹葉和沙塵全被捲上半空中，這才驚覺自己竟然遇到龍捲風。

▲彰化花壇鄉大白天刮龍捲風。（圖／民眾提供）

他興奮地指出，這是他第一次親眼看到龍捲風，而且就在眼前上演。龍捲風形成後持續盤旋移動，前後左右飄移了大約10幾秒才逐漸消散，雖然時間短暫，卻讓他直呼「又驚又喜」。拍攝過程中他還忍不住邊錄邊喊「在台灣第一次看到龍捲風！」喜悅之情全寫在臉上。

雖然中央氣象署14日才針對彰化等縣市發布陸上強風特報，提醒東北風偏強，彰化縣部分地區可能出現平均風6級以上或陣風8級以上的情況，前氣象局長鄭明典解釋，影片中的現象稱為「塵捲風」，雖然外觀與性質接近龍捲風，但兩者的形成機制不同。龍捲風需要強烈的對流雲與垂直風切；而塵捲風規模較小，通常發生在大晴天，主因是地面受熱不均，如操場或乾燥土地產生熱空氣對流。在學理上，兩者是分開處理的，但非學術場合可稱之為「迷你型龍捲風」。

鄭明典指出，塵捲風基本上對人體無害，但因攜帶大量沙塵，靠近時可能導致眼睛不適，建議保持距離。此外，關於台灣的龍捲風紀錄，鄭前局長提到台灣確實有龍捲風發生，但在網路上較少見到清晰影像，主因是龍捲風發生時天氣與能見度通常欠佳，除非剛好在附近，否則難以捕捉到完整的畫面。。

▲彰化花壇鄉大白天刮龍捲風。（圖／民眾提供）